Николай Бузин: ООН, ЕС и структуры, связанные с этими организациями, теряют свою привлекательность

Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами, как обычно, сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире.