Николай Бузин: ООН, ЕС и структуры, связанные с этими организациями, теряют свою привлекательность
Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами, как обычно, сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мировое сообщество когда-то договорилось, создав институты безопасности. Но ООН и ОБСЕ превратили в дубину гегемона.
Николай Бузин, доктор военных наук:
В условиях формирования нового многополярного мира, а он формируется на наших глазах, эти институты, что ООН, что ЕС и соответствующие структуры, связанные с этими организациями, теряют свою привлекательность, авторитет. Их резолюции, которые десятками штампуются, носят ярко выраженную политическую направленность. Тут не важна правда – она никому не нужна. Важно то, для чего это происходит. Важно выполнить заказ определенных кругов.
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