Прямой эфир

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»

25 марта 2023 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надежда Сасс, СТВ:
Действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, начинает ослабевать.

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:  
Нет таких идей, во имя которых вооруженный мужчина может войти в населенный пункт и уничтожать мирное население.

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Вот эта готовность истреблять всех русских и всех, кто проявил симпатию к русским, или всех, кто поставил под сомнение официальную природу конфликта, это и есть нацизм.

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:
Молодые люди в Западной Европе не понимают, и ничего им не говорит, например, Бабий Яр, где уничтожили тысячи евреев.

Олег Волошин:
Если бы Бандера и его покровители победили бы тогда, в 40-е годы, Зеленского бы физически просто не существовало как представителя еврейского народа.

Надежда Сасс:
«Коричневая чума» вернулась в Европу?

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей.

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Наталия Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память»:
Неонацизм зарождается и больше всего он направлен именно на формирование такого информационного поля, которое расчеловечивает нас и принижает наши честь и достоинство, культуру.

Игорь Марзалюк:
Вот эти окна Овертона лечатся только одним – системной работой над обществом, нормальной, качественной системой образования и контролем государства за всеми этими вещами.

Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» смотрите в воскресение, 26 марта, в 21:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк # Олег Волошин # Мирослав Радачовский # Наталия Селюкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: заявления зарубежных политиков порой кажутся чем-то диким, странным и даже глупым
24 марта 2023 12:27

Дзиодзина: заявления зарубежных политиков порой кажутся чем-то диким, странным и даже глупым

Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте
24 марта 2023 06:47

Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте

«Будет схватка в Бахмуте». Прогноз по Украине от Тамира Шейха
23 марта 2023 19:03

«Будет схватка в Бахмуте». Прогноз по Украине от Тамира Шейха