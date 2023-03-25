Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, начинает ослабевать.
Надежда Сасс, СТВ:
Действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, начинает ослабевать.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:
Нет таких идей, во имя которых вооруженный мужчина может войти в населенный пункт и уничтожать мирное население.
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Вот эта готовность истреблять всех русских и всех, кто проявил симпатию к русским, или всех, кто поставил под сомнение официальную природу конфликта, это и есть нацизм.
Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:
Молодые люди в Западной Европе не понимают, и ничего им не говорит, например, Бабий Яр, где уничтожили тысячи евреев.
Олег Волошин:
Если бы Бандера и его покровители победили бы тогда, в 40-е годы, Зеленского бы физически просто не существовало как представителя еврейского народа.
Надежда Сасс:
«Коричневая чума» вернулась в Европу?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей.
Наталия Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память»:
Неонацизм зарождается и больше всего он направлен именно на формирование такого информационного поля, которое расчеловечивает нас и принижает наши честь и достоинство, культуру.
Игорь Марзалюк:
Вот эти окна Овертона лечатся только одним – системной работой над обществом, нормальной, качественной системой образования и контролем государства за всеми этими вещами.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» смотрите в воскресение, 26 марта, в 21:00.
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