Действие прививки от нацизма ослабевает. Кто в этом виноват? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, начинает ослабевать.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:

Нет таких идей, во имя которых вооруженный мужчина может войти в населенный пункт и уничтожать мирное население.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Вот эта готовность истреблять всех русских и всех, кто проявил симпатию к русским, или всех, кто поставил под сомнение официальную природу конфликта, это и есть нацизм.

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:

Молодые люди в Западной Европе не понимают, и ничего им не говорит, например, Бабий Яр, где уничтожили тысячи евреев. Олег Волошин:

Если бы Бандера и его покровители победили бы тогда, в 40-е годы, Зеленского бы физически просто не существовало как представителя еврейского народа. Надежда Сасс:

«Коричневая чума» вернулась в Европу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей.

Наталия Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память»:

Неонацизм зарождается и больше всего он направлен именно на формирование такого информационного поля, которое расчеловечивает нас и принижает наши честь и достоинство, культуру. Игорь Марзалюк:

Вот эти окна Овертона лечатся только одним – системной работой над обществом, нормальной, качественной системой образования и контролем государства за всеми этими вещами.