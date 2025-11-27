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Сербии грозит кризис из-за остановки крупнейшего в стране НПЗ

27 ноября 2025 05:43
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Сербия на пороге серьезного кризиса. Причина – возможная остановка из-за санкций США крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербии грозит кризис из-за остановки крупнейшего в стране НПЗ-2

Сейчас он работает на минимальной мощности. Под угрозой поставки топлива по всей стране. Кроме того, может пострадать финансовая система. Национальный банк получил предупреждение, что, вероятно, также попадет под санкции. Это грозит полной остановкой платежных операций и услуг для населения, прекращением обслуживания банковских карт и выдачи кредитов.

# Сербия

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