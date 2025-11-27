Еще до наступления календарной зимы! В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных. Сотрудники Национального парка заранее подготовили кормовые площадки, чтобы поддержать зубров, оленей, косуль и других обитателей леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях морозов и снежного покрова животным становится сложнее добывать пищу самостоятельно. Поэтому егеря выкладывают грубые корма – это сено, зерновые смеси, а также сочные – капусту, морковь, свеклу. Для молодняка зубров предусмотрены специальные дворики с комбикормом и витаминами. Такая работа помогает сохранить популяцию редких видов и снизить нагрузку на экосистему. Подкормка проводится ежегодно и является важной частью охраны природы в одном из крупнейших лесных массивов Европы.