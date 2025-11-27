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В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных

27 ноября 2025 05:48
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Еще до наступления календарной зимы! В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных. Сотрудники Национального парка заранее подготовили кормовые площадки, чтобы поддержать зубров, оленей, косуль и других обитателей леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных-2

В условиях морозов и снежного покрова животным становится сложнее добывать пищу самостоятельно. Поэтому егеря выкладывают грубые корма – это сено, зерновые смеси, а также сочные – капусту, морковь, свеклу. Для молодняка зубров предусмотрены специальные дворики с комбикормом и витаминами. Такая работа помогает сохранить популяцию редких видов и снизить нагрузку на экосистему. Подкормка проводится ежегодно и является важной частью охраны природы в одном из крупнейших лесных массивов Европы.

# Национальный парк «Беловежская пуща» # Беловежская пуща

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