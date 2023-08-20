Чем визит министра обороны КНР в Беларусь не понравился американцам? Разбираемся

На неделе еще одно событие было несомненно в центре мирового внимания и вызвало цепную реакцию на Западе. Беларусь посетил министр обороны КНР, которого наш Президент назвал самой медийной персоной в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И действительно, не успел еще Ли Шанфу переступить порог Дворца Независимости, как в Вашингтоне уже отреагировали, мол, «предоставление военной помощи будет иметь серьезные последствия для КНР».

По понятным причинам подробностей переговоров немного. Известно, что две страны активно сотрудничают в сфере производства боеприпасов. Министр обороны Виктор Хренин также рассказал, что высокий гость посетил Осиповичи – «столицу артиллерии». А сам Ли Шанфу кратко отметил, что его задача – выполнить договоренности в военной сфере, которые были достигнуты во время встречи белорусского лидера и председателя КНР в начале года. Лукашенко: «Считаем внутреннюю и внешнюю политику Китайской Народной Республики абсолютно справедливой». Подробнее.

Важная деталь – против высшего военного чиновника Пекина введены персональные санкции США за покупку у России Су-35 и С-400, а в мае 2023 года Китай отказал в аналогичной встрече Ллойду Остину – министру обороны США. В июне с американцем все-таки встретились, но, как отмечала китайская сторона, «не удалось провести предметного обмена мнениями». То, что Ли Шанфу посещает маленькую Беларусь, и при этом отказывает в контактах американцам – большой дипломатический жест, который важен сам по себе. Но, конечно, в визите есть и военная составляющая.

До назначения на должность министра Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Вопросы закупки и производства техники боеприпасов – его профиль. И понятно, почему США так нервничают. Что касается нашей страны, то у Беларуси с Китаем высший уровень отношений – всепогодное и всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это означает, что отношения не зависят от международных колебаний.