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В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы

27 ноября 2025 06:02
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Подвести итоги работы и обсудить актуальные вопросы. В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы-2

В столицу прибыли представители всех территориальных подразделений. Торжественная часть началась с возложения цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы». Основное заседание прошло в Национальной библиотеке Беларуси. Участники подвели итоги деятельности, обсудили вопросы службы и подготовки кадров.

В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы-4

Максим Бутранец, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Собрание прапорщиков органов пограничной службы объединяет интересы одной из наиболее многочисленных категорий личного состава. За 9 лет пройден путь – от зарождения и становления до приобретения статуса наиболее важного общественного института ведомства. Совершенствование оперативно-служебной деятельности, укрепление воинской дисциплины и правопорядка, формирование мотивации, личной примерности, реализация мероприятий в рамках молодежной государственной политики, военно-патриотическое воспитание – это далеко не все сферы жизнедеятельности параллельного ведомства, в которых прапорщики принимают самое активное участие.

В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы-6

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подготовка военнослужащих органов пограничной службы занимает важное место, а прапорщики в этой подготовке занимают самое значимое место, потому что это наиболее подготовленные, наиболее опытные хранители боевого опыта, хранители и продолжатели славных традиций пограничного ведомства.

Собрание стало важной площадкой для обмена опытом и укрепления традиций. Прапорщики подчеркнули, что служба на границе требует высокой дисциплины, профессионализма и постоянного совершенствования. 

В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы-8

Михаил Шевченко, инспектор Гомельской пограничной группы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я как представитель органов пограничной службы, своего коллектива, готов всеми своими возможностями помогать в продвижении наших органов пограничной службы, а также нашей деятельности на государственной границе Республики Беларусь, и подавать примером будущим поколениям, участвуя здесь на таких собраниях.

По итогам собрания лучшие военнослужащие поощрены наградами и ценными подарками.

# пограничники # Вооруженные силы Республики Беларусь # Вооруженные силы Беларуси

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