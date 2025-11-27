Подвести итоги работы и обсудить актуальные вопросы. В Минске состоялось собрание прапорщиков органов пограничной службы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу прибыли представители всех территориальных подразделений. Торжественная часть началась с возложения цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы». Основное заседание прошло в Национальной библиотеке Беларуси. Участники подвели итоги деятельности, обсудили вопросы службы и подготовки кадров.

Максим Бутранец, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси: Собрание прапорщиков органов пограничной службы объединяет интересы одной из наиболее многочисленных категорий личного состава. За 9 лет пройден путь – от зарождения и становления до приобретения статуса наиболее важного общественного института ведомства. Совершенствование оперативно-служебной деятельности, укрепление воинской дисциплины и правопорядка, формирование мотивации, личной примерности, реализация мероприятий в рамках молодежной государственной политики, военно-патриотическое воспитание – это далеко не все сферы жизнедеятельности параллельного ведомства, в которых прапорщики принимают самое активное участие.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Подготовка военнослужащих органов пограничной службы занимает важное место, а прапорщики в этой подготовке занимают самое значимое место, потому что это наиболее подготовленные, наиболее опытные хранители боевого опыта, хранители и продолжатели славных традиций пограничного ведомства.

Собрание стало важной площадкой для обмена опытом и укрепления традиций. Прапорщики подчеркнули, что служба на границе требует высокой дисциплины, профессионализма и постоянного совершенствования.