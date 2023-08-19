Томаш Грыгуч: «На плечах Минска и Москвы лежит ответственность за защиту нашей цивилизации»

Томаш Грыгуч, польский писатель, аналитик, блогер:

Нет, поляки не хотят войны, не хотят, чтобы наши земли, земли Беларуси, России стали ареной соревнования, пусть даже с применением тактического ядерного оружия. Нет, поляки не хотят умирать и сражаться во имя Уолл-стрит и Пентагона. Что может быть утешительным во всем этом, так это то, что наши фанатичные клоуны, фанатичные дураки не зайдут слишком далеко, не переступят тонкую красную черту полномасштабной войны, если только Вашингтон не позволит им это сделать.

Правда в том, что именно на плечах Минска и Москвы лежит ответственность за защиту нашей цивилизации, культуры, всего, во что еще стоит верить и что еще ценно. И вы в Минске не имеете права сдаваться или ломаться. Потому что конец Беларуси и России означает не только ваше поражение. Нет. Это будет означать конец остатков смысла, традиции, достоинства и культуры. Конец христианской цивилизации. И в этом нет абсолютно никакого преувеличения. Вы должны проявить настойчивость, и мы, поляки, живущие на оккупированных территориях под американским мандатом, искренне поддерживаем вас в этой войне.