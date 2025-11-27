В столице Бангладеш огонь уничтожил жилой квартал

Десятки тысяч человек остались без жилья из-за пожара в одном из кварталов столицы Бангладеш, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил сотни домов. Ситуация осложнялась тем, что по узким улицам не могли проехать пожарные. Кроме того в районе ЧП отсутствует водопровод. В результате почти все постройки, где проживали более 80 тысяч человек, уничтожены. По основной версии полиции, пожар вспыхнул из-за грубых нарушений техники безопасности.