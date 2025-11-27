Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, а также направления, которые требуют особого внимания партнеров. В числе документов, подготовленных к подписанию (а их более 10), – итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии наркоторговле и незаконной миграции. А до начала саммита прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ.

Мероприятие состоится в резиденции «Ынтымак Ордо». Сначала в узком, а затем и в расширенном форматах. Лидеры стран подведут итоги работы Организации за межсессионный период, рассмотрят ключевые моменты международной и региональной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Мы не увеличиваем численность своих Вооруженных Сил, своего потенциала. Мы делаем упор на качество и оснащение новыми, наиболее современными средствами вооружения и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник». Это защита всей Организации, только с Запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей Организацией на Западе.

Поэтому мы делаем упор на качество, на основы подготовки наших сил, в том числе в составе Организации Договора коллективной безопасности, оперативной силы коллективного реагирования, миротворческие силы, компонент. Ежегодно проводим мы учения. Качество этих учений повышается и говорит о том, что сегодня тот военный компонент Организации Договора о коллективной безопасности соответствует тем вызовам и угрозам, которые имеют место быть.

После визита в Кыргызстан большая командировка Президента продолжится. Александр Лукашенко посетит ряд стран дальнего зарубежья. География охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.