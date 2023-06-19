«Провести ряд процедур». Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы в местные Советы

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024-м белорусы будут выбирать своих представителей в законодательную власть всех уровней. Историчность момента в законодательных переменах: электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений Основного закона и в парадигме нового для нашей правовой системы понятия «гражданское общество».
Выбирать парламентариев и депутатов местных Советов разных уровней белорусы теперь будут в последнее воскресенье февраля. За 3-4 дня до весны. Но работа начинается уже сейчас.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В ноябре внесем проект указа главы государства о проведении выборов в Единый день голосования. Но уже до подписания данного указа будем проводить ряд процедур, которые предусмотрены избирательным законодательством. В частности, до 1 сентября мы должны будем вместе с территориями определить примерную численность избирателей и количество округов по выборам депутатов в местные Советы. До 1 октября мы должны будем сформировать округа по выборам депутатов Палаты представителей. И до 1 ноября должны будем сформировать округа по выборам депутатов местных Советов.
Это, можно сказать, электоральный экзамен для страны. Для Игоря Карпенко готовиться к экзаменам и готовить экзамены не привыкать. До председательства в ЦИК был министром образования. Долгое время занимал различные посты, поэтому и во взаимодействии с госорганами вопросов не должно возникнуть.
«Мы должны честно провести эти выборы». Лукашенко встретился с главой ЦИК. Подробнее здесь.