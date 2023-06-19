«Провести ряд процедур». Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы в местные Советы

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м белорусы будут выбирать своих представителей в законодательную власть всех уровней. Историчность момента в законодательных переменах: электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений Основного закона и в парадигме нового для нашей правовой системы понятия «гражданское общество». Выбирать парламентариев и депутатов местных Советов разных уровней белорусы теперь будут в последнее воскресенье февраля. За 3-4 дня до весны. Но работа начинается уже сейчас.