Захарова: в МИД России был вызван посол Японии

8 апреля посла Японии в Москве Акира Муто вызвали МИД России, пишет ТАСС.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, японскому дипломату был выражен протест. Причиной послужила информация о том, что японская компания Terra Drone Corporation заключила инвестиционное соглашение с украинским разработчиком боевых дронов.

Захарова сообщила, что до главы японского диппредставительства было донесено, что повторяющиеся преступные провокации Киева с применением БПЛА против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры на территории РФ служат основанием для рассмотрения подобных шагов как открыто враждебных и наносящих ущерб интересам России в области безопасности, в том числе при защите граждан страны.

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