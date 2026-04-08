Президент заслушал доклад губернатора Могилевской области

Развитие регионов, ход посевной, и в целом ситуация в сельском хозяйстве, а также кадровая политика. В графике Президента 8 апреля – доклады руководителей трех областей. Председатели Витебского, Гомельского и Могилевского облисполкомов доложили главе государства по широкому кругу вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент в докладе губернатора Могилевской области был сделан на работе агропромышленного комплекса и смежных отраслей. Подробно и обстоятельно Александру Лукашенко доложено о ходе посевной кампании в регионе – аграрии идут с некоторым отставанием от графика, но намерены ускорить темп. С топливом, техникой и удобрениями проблем нет – все заготовлено заблаговременно. Отдельная тема – работа ведущих региональных производителей молочной продукции. В регионе два крупных игрока – «Бабушкина крынка» и «Молочные горки», скоро к ним добавится новый завод в Шклове, рассчитанный на переработку 300 тонн молока в сутки. Чтобы загрузить мощности, нужна серьезная сырьевая база. Задача амбициозная: к концу пятилетки область должна выйти на миллион тонн молока в год. Президент заслушал доклад губернатора Витебской области.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Сейчас где-то производим порядка 780 тысяч в год. Поэтому перед нами стоят серьезные задачи, но я думаю, что они вполне выполнимы при тех подходах, которые наработаны в нашей области. Мы утвердили программу развития аграрного сектора нашего региона, где четко прописано, сколько нам надо произвести мяса, молока, зерна, плюс обеспечить животноводство травяными кормами. А это, естественно, и структура посевных площадей, которую мы каждый год планомерно меняем. Это дает свой положительный эффект. Если в 2021 году у нас обеспеченность на одну голову была 26 кормовых единиц, сегодня уже более 30. Мы сегодня говорим не только об объемах травяных кормов, мы говорим об их качестве, об их правильном соотношении. Поэтому работа идет, и еще раз повторяюсь, она дает свой положительный эффект.