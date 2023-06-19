«Мы должны честно провести эти выборы». Лукашенко встретился с главой ЦИК

Новости Беларуси. Выборы в Беларуси пройдут честно, не как в США. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем ЦИК Игорем Карпенко. Во Дворце Независимости обсудили подготовку к электоральной кампании будущего года. В 2024 впервые в истории Беларуси пройдет единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено обновленной Конституцией. Выбирать парламентариев и депутатов местных советов разных уровней белорусы теперь будут в последнее воскресенье февраля. Среди новшеств – формирование состава Всебелорусского народного собрания. В Конституции заложено, что после единого дня голосования, но не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание народного вече. Электоральная компания пройдет уже с учетом изменений Основного закона, избирательного законодательства и нового для нашей правой системы понятия «гражданское общество».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании Указа. Я поручу сегодня Администрации Президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого Указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания Указа о выборах – это вопрос, считайте, решенный. У нас есть большой опыт и практика проведения выборов в плане задействования органов власти, других государственных органов. Все в вашем распоряжении. Вы отвечаете за организацию. А все государственные органы и структуры (и я в том числе), мы будем вам помогать осуществить тот план, который мы согласовали все вместе. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы.

На встрече с главой ЦИК затронули сразу несколько вопросов. Обсудили подготовку Указа Президента по единому дню голосования, взаимодействие с госорганами, информационную обеспеченность, работу наблюдателей и формирование ВНС. Глава государства отметил: там будут разные точки зрения, но не будет врагов.