Представители Гянджинского автомобильного завода посетили выставочные площадки МТЗ

В центре внимания – промышленная кооперация. Беларусь и Азербайджан договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловые партнеры обсудили конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и новые совместные проекты, ориентированные на рынки третьих стран. Стороны официально подтвердили возобновление совместного проекта по сборке тракторов в Турции. Работа над созданием производства в городе Кырыккале началась еще в 2019 году.

Ханлар Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:

Он немножко был заморожен, но сейчас мы обратно договорились с руководством МТЗ, что мы опять его будем восстанавливать. Это третьи страны, которые нам совместно нужны. И это не то что нам нужны. Мы же выполняем наказы наших глав государств. То есть, третьи страны мы должны реализовывать. И мы в принципе к этому готовы.

Сегодня 80 % всего тракторного парка Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ. В 2026 году на Гянджинский завод планируют поставить 700 единиц техники, а в ближайшей перспективе Беларусь и Азербайджан намерены выйти на объемы производства до тысячи тракторов в год.