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Представители Гянджинского автомобильного завода посетили выставочные площадки МТЗ

08 апреля 2026 14:05
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В центре внимания – промышленная кооперация. Беларусь и Азербайджан договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его представители 8 апреля посетили выставочные площадки МТЗ, где наряду с флагманской техникой Минского тракторного завода были представлены новейшие разработки других промышленных лидеров Беларуси.

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году.

Представители Гянджинского автомобильного завода посетили выставочные площадки МТЗ-2

Деловые партнеры обсудили конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и новые совместные проекты, ориентированные на рынки третьих стран. Стороны официально подтвердили возобновление совместного проекта по сборке тракторов в Турции. Работа над созданием производства в городе Кырыккале началась еще в 2019 году.

Ханлар Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:
Он немножко был заморожен, но сейчас мы обратно договорились с руководством МТЗ, что мы опять его будем восстанавливать. Это третьи страны, которые нам совместно нужны. И это не то что нам нужны. Мы же выполняем наказы наших глав государств. То есть, третьи страны мы должны реализовывать. И мы в принципе к этому готовы.

Сегодня 80 % всего тракторного парка Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ. В 2026 году на Гянджинский завод планируют поставить 700 единиц техники, а в ближайшей перспективе Беларусь и Азербайджан намерены выйти на объемы производства до тысячи тракторов в год.

# Международное сотрудничество # Ханлар Фатиев

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