Сергеенко: Парламентская ассамблея ОДКБ – это прекрасная площадка для обмена мнениями

Если на уровне Союзного государства Беларусь и Россия уже много лет успешно выстраивают совместные программы в экономике, энергетике и безопасности, то в более широком международном контексте особую роль играют крупные региональные объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача Парламентской ассамблеи ОДКБ – оформить в виде реальных законов решения, которые были выработаны лидерами стран. Как прошло заседание и какие решения были приняты – в репортаже наших корреспондентов.

Именно через них страны могут совместно реагировать на современные угрозы, координировать законодательство и формировать устойчивую систему коллективной безопасности. Одна из таких организаций – ОДКБ. Буквально недавно в Бишкеке прошел саммит глав государств, а уже сегодня вопросы коллективной безопасности обсуждались в Колонном зале Дома союзов в Москве – на уровне парламентариев.

В условиях глобальной нестабильности важно находить общие решения. Только через конструктивное сотрудничество можно добиться стабильности и безопасности в регионе. Парламентарии убеждены, что бряцание оружием, закрытие границ и другие милитари-вызовы со стороны Запада – путь в никуда. Альтернатива этому – честный и открытый диалог, который и стал основой переговоров на платформе ОДКБ.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В вопросах безопасности у нас единые подходы. И об этом свидетельствуют и результаты заседания Совета коллективной безопасности. Еще хотел бы отметить, что Парламентская ассамблея ОДКБ – это прекрасная площадка для обмена мнениями, для укрепления межпарламентского сотрудничества не только стран, входящих в ОДКБ, но и тех партнеров, которые приезжают и приглашаются на подобные заседания.