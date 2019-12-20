«Профессионализм, образованность, порядочность и неуспокоенность». Каким должен быть руководитель? 4 мнения

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Президент неоднократно говорил, что самая главная задача Академии управления – в подготовке руководителей. Поэтому в связи с тем, что Вы весь в этом процессе и определяете многие векторы развития, кто он – белорусский руководитель? Как Вы видите идеального белорусского управленца? Какие компетенции, какая специфика?

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Конечно же, я глубоко убеждён, что управленец должен, в первую очередь, быть профессионалом в той отрасли, в которой он собирается управлять. То есть вот это базовое образование должно каким-то образом коррелировать или быть смежным с той отраслью, где он управленец. Это первая составляющая. И это даёт не Академия управления. Это, собственно говоря, должен давать профильный ВУЗ, та специальность, которую он получает. Академия управления несет ответственность с точки зрения именно за второй компонент – за управление. Игорь Марзалюк:

Один момент, вот скажите, всё-таки, должна работать классическая менеджерская схема: что для того, чтобы занять ту или иную должность, необходимо пройти все ступени? Либо есть какие-то конгениальные... Вот честно, у меня всегда скепсис, когда вижу, как через пять ступеней. Вот честно! Геннадий Пальчик:

Понимаете, я, как по базовому образованию – физик, хочу сказать, конечно, как поэтапное движение, оно нормальное. Но в физике очень хорошо реализуется, но это редко – это туннельный эффект. То есть когда проходит резкое изменение. Я думаю, что его исключать нельзя. Но сторонник, всё-таки, поэтапного погружения, развития. И поэтому в системе работы с резервом кадров, которая возложена на Академию управления, мы как раз и рассматриваем именно поэтапность. Начиная от возможных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации, переподготовки, выхода на магистерскую работу и на аспирантуру. То есть я сторонник вот такого поэтапного, причём, с приземлением от учёбы на практику, на ту отрасль, в которой работает тот или иной наш слушатель.

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

А мне кажется, что, всё-таки, жизненный опыт, профессиональный опыт, действительно, имеет огромное значение. Но нужно давать возможность молодым развиваться. Геннадий Пальчик:

Туннельный эффект нельзя исключать. Игорь Луцкий:

Его нельзя исключать, потому что мы, таким образом, можем потерять интерес к делу, к профессии. Игорь Марзалюк:

В журналистике этот принцип работает? Игорь Луцкий:

Конечно же, работает. Я хочу сказать, что СТВ – молодая кампания. Там очень много молодых журналистов. Конечно, из-за этого есть определённые проблемы и трудности. Но для того чтобы нивелировать вот эти издержки, должно быть управленческое звено высшего уровня квалифицированным. Тогда всё будет хорошо. Тогда оно будет направляющей, и будет получаться, и будет эффект. И вот это «туннелирование», о котором говорит Геннадий Владимирович, оно будет, как и в физике, давать ошеломляющий результат. Геннадий Пальчик:

На сегодняшний день нужно опираться на то, что мы имеем дело с поколением Z. Нужно ещё четко осознать, а у них совсем другое... Игорь Луцкий:

Темп жизни поменялся! Они в нём гораздо быстрее проворачиваются.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Ну, если так образно сказать, талант никто не отменял. Поэтому на туннельный подход я тоже согласен. Причём, если брать нашу сферу, нормотворцев, то, в принципе, да, мы видим, что вот это постепенное вхождение – оно правильное. Но, с другой стороны, очень часто сталкиваешься с той ситуацией, когда человек, не касающийся нормотворческой деятельности, может сделать в нормотворчестве гораздо больше, чем нормотворец. Почему? У него нетривиальный взгляд! Не зашоренный взгляд, зажатый нормами о нормотворчестве. То есть он совершенно по-другому смотрит на формирование этой нормы. И иногда нас, нормотворцев наталкивает на какие-то идеи. Поэтому, добавляя к тому, что Геннадий Владимирович сказал, я бы для руководителя обозначил такие вещи. Первое, вот для меня важно то, что профессионализм – согласен. Образованность – это обязательно. Порядочность и неуспокоённость. То есть этот человек, которой должен постоянно что-то хотеть. Я имею в виду – в своей профессии. Он постоянно должен сам себе ставить новые и новые ориентиры. Потому что количество ведомых, мы знаем, оно больше. А ведущих – меньше. Вот он должен относиться именно к категории ведущих. Тех, которые за собой могут продвинуть к новым вершинам развития общества и государства.