Новости Беларуси. Российский Санкт-Петербург станет площадкой для обсуждения вопросов интеграции на высшем уровне. Здесь состоятся саммиты ЕАЭС и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия. Среди вопросов также кадровые. В частности, назначение персонального состава и председателя ЕЭК. На эту должность рекомендован Михаил Мясникович. Беларусь в 2020 году будет председательствовать в ЕАЭС.

Валентин Байко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Главой государства поставлена задача придать новый импульс развитию этого регионального объединения. И я уверен, что Михаил Владимирович Мясникович сможет эту задачу выполнить. Глава нашего государства отстаивает равные условия для субъектов хозяйствования. Это позволит нашим предприятиям находиться в равной конкуренции с другими предприятиями, находящимися на территории ЕАЭС, единого экономического пространства.