Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте

Новости Беларуси. Создание Молодежного совета при белорусском парламенте необходимо ускорить. Об этом 19 декабря на заключительном заседании Совета Республики заявила его председатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова отметила: Молодежный совет должен объединить наиболее активных ребят, которые заинтересованы учавствовать в общественно-политической жизни страны. На заседании также шла речь о построении работы с обращениями граждан. Ей будет уделено особое внимание.

Виктор Лискович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: В контексте недавнего совещания Президента по административным процедурам, где четко звучало, что законы должны быть для того, чтобы систематизировать и урегулировать взаимоотношения и жизнь людей, а не для того, чтобы они мешали жить. И я думаю, поэтому нынешний созыв будет работать именно в таком ключе.

Также состоялось заключительное заседание депутатов Палаты представителей. На нем были сформированы постоянные комиссии. Стало известно, что парламентарии войдут в состав республиканской экспертной группы, которая займется совершенствованием законодательства об административной ответственности. Соответствующий кодекс действует в Беларуси 12 лет и требует улучшения. На выполнение этой работы отведено полгода.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Планы грандиозные, планы серьезные. Сейчас в нашей комиссии уже находится очень серьезный проект закона «Права инвалидов и их социальная интеграция». Это самое первое, над чем мы будем работать. Есть депутатская инициатива разработки и внесения корректировок в законодательство о занятости, тоже очень важный аспект нашей работы. Ну и законодательство о ветеранах, я думаю, что мы тоже над ним поработаем.

На рассмотрении в Палате представителей находится около 30 законопроектов. Над ними работать начнут в 2020 году. Весенняя сессия откроется 2 апреля.