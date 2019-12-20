Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: какие темы планируют обсудить

Новости Беларуси. 20 декабря главные новости для стран Евразийского экономического союза мы будем ждать из Петербурга. Здесь проходит саммит ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо встречи лидеров «пятёрки» на полях Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят интеграционную повестку Союзного государства. На месте событий работает съёмочная группа СТВ. Слово – Евгению Пустовому.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В Петербурге непривычно мягкий декабрь, чего не скажешь о повестке сегодняшней встречи. На саммите Высшего Евразийского экономического совета должны определиться со стратегией экономической интеграции на ближайшие годы, сформировать кадровый состав Евразийской комиссии, определиться с председателем коллегии на ближайшие четыре года. В кулуарах звучит фамилия Мясникович. Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»

Всего – 11 вопросов. Четверть из них обсудят лидеры государств в узком составе, остальные вынесены на рассмотрение за большим столом переговоров.

В 2020 году председательствовать в этом крупном объединении – Беларуси. А как известно, Минск не привык к дежурным словам, а готов работать. Перефразирую известный посыл белорусского лидера – раздеваться и работать. В ЕАЭС надо обнажить системные проблемы и работать над их решением.

В Минске подсчитали: на платформе Евразийского экономического союза создали 20 новых барьеров. О каком союзе равных можно говорить, когда промышленная кооперация тормозится, научные потенциалы не объединены и даже нет единой программы импортозамещения. На наших рынках товары из других экономических пространств продвигаются легче, чем выпущенные в государствах ЕАЭС.