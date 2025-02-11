Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Мы настолько вместе богаты, что европейцам только остается завидовать. А то они тут пишут: Россию нужно как-то деколонизировать, это все колонизация. На самом деле, если изучать историю, в Россию народы вступали по доброй воле, они просили защиты. И благодаря такой вот истории, благодаря таким нашим традициям и такому мировоззрению все эти народы сохранились спустя столько лет. Что с индейцами в Америке? Вот кто-нибудь может сказать? Вот где индейцы? В этих своих резервациях небольших. А дальше что? А где индейская культура? А где их языки? А где их фильмы? А в Беларуси белорусский язык по полной программе существует. В Татарстане татарский, в Башкирии башкирский. Мы все это сохранили. Мы развиваемся не вместо, а вместе. Только так.

Когда народ Бурятии вступал в состав Российской империи, он просил одного – защитить их. Их защитили и проложили дороги, дали им знания. Русский язык принес почти всем народам России только науку, знания, культуру. И никакой цели искоренить языки не было. И так далее. Вот только вместе мы можем развиваться. И об этом, конечно, говорят наши президенты. Про Союзное государство могу долго рассказывать. Это уникальное вообще объединение, что никто не претендует на какую-то независимость друг друга. И это максимально взаимовыгодная интеграция. За последние два года столько нового произошло. Из последних событий – роуминг скоро наконец-то отменят в том или ином ключе. И то это уже, на мой взгляд, не слишком актуально. И страховки автомобилей теперь действуют. Еще много-много других историй. Еще столько же предстоит сделать. Но при этом никто не претендует на то, чтобы у кого-то забрать столицу. Или как-то вот Александр Лукашенко на пресс-конференции сказал: мы с Путиным ни разу не говорили об объединении, о вхождении Беларуси в состав России или России в состав Беларуси. Поэтому это, конечно, очень дорого стоит. И это все нам нужно сохранять и развивать.