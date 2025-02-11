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Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет

11 февраля 2025 17:42
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Два дня назад литовцы перекрыли белорусские поставки электроэнергии по БРЭЛЛ, а теперь при лучине будут бороться с дезинформацией. На эти цели в 2025 году Литва выделит из бюджета более миллиона евро, то есть соберет по 50 центов с каждого литовца на создание контента для русскоговорящих о том, как опасны Россия и Беларусь. Конечно, вряд ли они будут кого-то убеждать. В реальности литовцы работают грубо. Госбезопасность Литвы просто блокирует ресурсы из Беларуси и России. Таких уже заблокировано более 600. А где не могут этого сделать, пишут оскорбительные комментарии под видео, как бы имитируя мнение простых литовцев.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-4

Все остальные деньги идут на мониторинг медиаполя. То есть люди на зарплате каждый день отслеживают, не появился ли какой-то новый русскоязычный канал или блогер, который освещает ситуацию в Литве. Если могут, пытаются до него дотянуться. Например, выводят на контакт и организуют провокацию. Пример – бывший депутат парламента Альгирдас Палецкис, с которым в 2021 году дали 6 лет якобы за шпионаж. Палецкис расследовал события, связанные со штурмом вильнюсского телецентра, когда имела место провокация с неизвестными снайперами, по типу Евромайдана. А набор антисоветских мифов, от героизации лесных братьев, которые работали на немцев, и до вильнюсских событий – это фундамент идеологии современной Литвы. Палецкис покусился на святое, за что и был посажен. Но в Европе же нет политзаключенных, ОБСЕ по этому поводу молчит.

А якобы дезинформацию они ищут не в социальных темах, например, о том, что в Литве на той неделе подорожало топливо. Невозможно объяснить людям, что это неправда, если они своими глазами видят ценники на заправке. Но социалка в стране и так слабая, а для всех недовольных один рецепт – молча выезжать дальше, на запад Евросоюза. Чем власти Литвы снимают напряжение внутри страны.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-6

Андрей Лазуткин:
А вот темы идеологии, истории, антисоветская пропаганда, тема бесконечной войны с оккупантами для них гораздо более важны. Потому что с ее помощью они обосновывают неадекватные действия, в том числе в отношении Беларуси. Вот, к примеру, президент Науседа во время отключения БРЭЛЛ рассказывает не о том, что теперь Литва останется без резервных источников, а кривляется и говорит: «Гудбай, Ленин».

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-8

Кстати, сам Науседа был членом КПСС три года, пока Союз не развалился, но потом этот факт скрывал и объяснял карьерными мотивами. Так что прощается он не только с белорусской электроэнергией, но и с партбилетом. Однако, в отличие от Науседы, остальная литовская верхушка вышла из Саюдиса, радикальных националистов по типу нашего БНФ. Поэтому вильнюсские поляки, русскоговорящие, а это две основные группы, которые проживают вокруг Вильнюса, у власти до сих пор никак не представлены. Литва для литовцев. И вместо того, чтобы показывать разнообразие культур в стране, Вильнюс с другими культурами воюет, потому что видит в них угрозу власти и чуть ли не под пули.

Например, в начале прошлого года правительство Литвы предложило полностью закрыть все школы с русским языком обучения. Такие есть, но точечно в тех районах, где проживали советские специалисты. Например, в Висагинасе, атомном городе. Понятно, какую реакцию закрытие школ вызывает у родителей и детей, которых пытаются насильно переместить в другую языковую среду. Поэтому и нужна борьба с дезинформацией, чтобы объяснить им, что школы закрывают, чтобы Россия не напала. Хотя, по логике, именно такие действия провоцируют проблемы между странами.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-10

Андрей Лазуткин:
А орган, который отвечает за эти карательные процессы, – Департамент по делам национальных меньшинств. Именно ему выдали средства на борьбу с дезинформацией. По сути, это структура надзора за меньшинствами, потому что маленькая Литва очень боится сепаратизма. В стране клановая система нескольких семей, которая формально называется парламентской республикой. А реально власть передается от деда к внуку, как было с Ландсбергисами. Вот Витаутаса сменил Габриэлюс, который, правда, в прошлом году проиграл выборы, но по инерции занимается все тем же: поддержкой Украины, поддержкой оппозиции в Грузии и борьбой с Россией. А делает он это, записывая блоги на YouTube. Поэтому можно догадаться, как будет расходоваться бюджетный миллион евро. Его просто раздадут авторам антироссийского и антибелорусского контента.

Но слово «дезинформация» – это все-таки военное понятие, и информационная работа в Литве скорее маскирует военный компонент. Обратите внимание, американцы там ничего не строят, кроме военных баз, потому что считается, что Прибалтика будет буферной зоной в случае конфликта за Калининград, и НАТО эту территорию не сможет эффективно оборонять. Поэтому литовская армия, как и латышская, занимается отработкой необоронительных маневров. Для такого они приглашают Бундесвер и американцев, а своими силами отрабатывают маленькие полицейские операции. Потому что сценарий войны для Прибалтики, как его видят американцы, – это когда на базе русской или белорусской общины появляется условная ДНР, и местная армия должна воевать с сепаратистами, то есть, по сути, с мирными людьми и своими русскоговорящими гражданами. Вот для этого их и готовят и накачивают идейно в ненависти к нам.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-12

Андрей Лазуткин:
Полицаи не есть полицаи, это нерегулярная армия. Если наши Вооруженные Силы проводят учения на полигонах, чтобы отражать вооруженную агрессию, то вот кадры учений в Риге, которые натовская армия проводит прямо в городе, в столице. То есть явно собирается воевать с внутренним врагом.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-14

А стать сепаратистом очень просто. Вот, например, латышский блогер снимает разруху в подъездах в Риге. Но вместо того, чтобы отремонтировать страшные ступени и входные группы, правильно – надо бороться с дезинформацией. Потому что любой критик – это враг и пособник Беларуси и России.

Исходя из этой общей легенды, которую им придумали американцы, прибалты просто борются с внутренней оппозицией. Это одно из направлений работы натовской контрразведки, и оно не имеет ничего общего с поддержанием мира между разными народами. Вопрос, что может сделать Беларусь в ответ на такие враждебные действия? Самое простое – это народная дипломатия. Людям не надо ничего объяснять, если они могут приехать по безвизу, заправить машину и купить дешевых белорусских продуктов. Но литовская таможня запретила ввоз всех товаров из нашей страны физлицам и специально создают пробки на границе, уменьшая пассажиропоток. А буквально вчера МВД Латвии призвало не ездить в Беларусь под угрозой полного закрытия границы. Не выпустят даже тех, у кого в Беларуси родственники.

Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет-16

Но мы можем посоветовать правительству Литвы бороться с дезинформацией и методами лесных братьев: отключать электроэнергию, а потом копать в лесу землянку и сидеть в ней, боясь нападения из Беларуси. Правда, политики, которые громко рассказывают об угрозе с Востока, обычно комфортно заседают в теплых кабинетах Брюсселя, а не в землянках. Куда они без всякой войны скоро загонят простых литовцев и латышей.

С вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# Международная политика # Андрей Лазуткин # Авторская журналистика на СТВ

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