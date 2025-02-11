Бывший коммунист Науседа попрощался с Лениным – политолог разобрал литовскую политику последних лет

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Два дня назад литовцы перекрыли белорусские поставки электроэнергии по БРЭЛЛ, а теперь при лучине будут бороться с дезинформацией. На эти цели в 2025 году Литва выделит из бюджета более миллиона евро, то есть соберет по 50 центов с каждого литовца на создание контента для русскоговорящих о том, как опасны Россия и Беларусь. Конечно, вряд ли они будут кого-то убеждать. В реальности литовцы работают грубо. Госбезопасность Литвы просто блокирует ресурсы из Беларуси и России. Таких уже заблокировано более 600. А где не могут этого сделать, пишут оскорбительные комментарии под видео, как бы имитируя мнение простых литовцев.

Все остальные деньги идут на мониторинг медиаполя. То есть люди на зарплате каждый день отслеживают, не появился ли какой-то новый русскоязычный канал или блогер, который освещает ситуацию в Литве. Если могут, пытаются до него дотянуться. Например, выводят на контакт и организуют провокацию. Пример – бывший депутат парламента Альгирдас Палецкис, с которым в 2021 году дали 6 лет якобы за шпионаж. Палецкис расследовал события, связанные со штурмом вильнюсского телецентра, когда имела место провокация с неизвестными снайперами, по типу Евромайдана. А набор антисоветских мифов, от героизации лесных братьев, которые работали на немцев, и до вильнюсских событий – это фундамент идеологии современной Литвы. Палецкис покусился на святое, за что и был посажен. Но в Европе же нет политзаключенных, ОБСЕ по этому поводу молчит. А якобы дезинформацию они ищут не в социальных темах, например, о том, что в Литве на той неделе подорожало топливо. Невозможно объяснить людям, что это неправда, если они своими глазами видят ценники на заправке. Но социалка в стране и так слабая, а для всех недовольных один рецепт – молча выезжать дальше, на запад Евросоюза. Чем власти Литвы снимают напряжение внутри страны.

Андрей Лазуткин:

А вот темы идеологии, истории, антисоветская пропаганда, тема бесконечной войны с оккупантами для них гораздо более важны. Потому что с ее помощью они обосновывают неадекватные действия, в том числе в отношении Беларуси. Вот, к примеру, президент Науседа во время отключения БРЭЛЛ рассказывает не о том, что теперь Литва останется без резервных источников, а кривляется и говорит: «Гудбай, Ленин».

Кстати, сам Науседа был членом КПСС три года, пока Союз не развалился, но потом этот факт скрывал и объяснял карьерными мотивами. Так что прощается он не только с белорусской электроэнергией, но и с партбилетом. Однако, в отличие от Науседы, остальная литовская верхушка вышла из Саюдиса, радикальных националистов по типу нашего БНФ. Поэтому вильнюсские поляки, русскоговорящие, а это две основные группы, которые проживают вокруг Вильнюса, у власти до сих пор никак не представлены. Литва для литовцев. И вместо того, чтобы показывать разнообразие культур в стране, Вильнюс с другими культурами воюет, потому что видит в них угрозу власти и чуть ли не под пули. Например, в начале прошлого года правительство Литвы предложило полностью закрыть все школы с русским языком обучения. Такие есть, но точечно в тех районах, где проживали советские специалисты. Например, в Висагинасе, атомном городе. Понятно, какую реакцию закрытие школ вызывает у родителей и детей, которых пытаются насильно переместить в другую языковую среду. Поэтому и нужна борьба с дезинформацией, чтобы объяснить им, что школы закрывают, чтобы Россия не напала. Хотя, по логике, именно такие действия провоцируют проблемы между странами.

Андрей Лазуткин:

А орган, который отвечает за эти карательные процессы, – Департамент по делам национальных меньшинств. Именно ему выдали средства на борьбу с дезинформацией. По сути, это структура надзора за меньшинствами, потому что маленькая Литва очень боится сепаратизма. В стране клановая система нескольких семей, которая формально называется парламентской республикой. А реально власть передается от деда к внуку, как было с Ландсбергисами. Вот Витаутаса сменил Габриэлюс, который, правда, в прошлом году проиграл выборы, но по инерции занимается все тем же: поддержкой Украины, поддержкой оппозиции в Грузии и борьбой с Россией. А делает он это, записывая блоги на YouTube. Поэтому можно догадаться, как будет расходоваться бюджетный миллион евро. Его просто раздадут авторам антироссийского и антибелорусского контента. Но слово «дезинформация» – это все-таки военное понятие, и информационная работа в Литве скорее маскирует военный компонент. Обратите внимание, американцы там ничего не строят, кроме военных баз, потому что считается, что Прибалтика будет буферной зоной в случае конфликта за Калининград, и НАТО эту территорию не сможет эффективно оборонять. Поэтому литовская армия, как и латышская, занимается отработкой необоронительных маневров. Для такого они приглашают Бундесвер и американцев, а своими силами отрабатывают маленькие полицейские операции. Потому что сценарий войны для Прибалтики, как его видят американцы, – это когда на базе русской или белорусской общины появляется условная ДНР, и местная армия должна воевать с сепаратистами, то есть, по сути, с мирными людьми и своими русскоговорящими гражданами. Вот для этого их и готовят и накачивают идейно в ненависти к нам.

Андрей Лазуткин:

Полицаи не есть полицаи, это нерегулярная армия. Если наши Вооруженные Силы проводят учения на полигонах, чтобы отражать вооруженную агрессию, то вот кадры учений в Риге, которые натовская армия проводит прямо в городе, в столице. То есть явно собирается воевать с внутренним врагом.

А стать сепаратистом очень просто. Вот, например, латышский блогер снимает разруху в подъездах в Риге. Но вместо того, чтобы отремонтировать страшные ступени и входные группы, правильно – надо бороться с дезинформацией. Потому что любой критик – это враг и пособник Беларуси и России. Исходя из этой общей легенды, которую им придумали американцы, прибалты просто борются с внутренней оппозицией. Это одно из направлений работы натовской контрразведки, и оно не имеет ничего общего с поддержанием мира между разными народами. Вопрос, что может сделать Беларусь в ответ на такие враждебные действия? Самое простое – это народная дипломатия. Людям не надо ничего объяснять, если они могут приехать по безвизу, заправить машину и купить дешевых белорусских продуктов. Но литовская таможня запретила ввоз всех товаров из нашей страны физлицам и специально создают пробки на границе, уменьшая пассажиропоток. А буквально вчера МВД Латвии призвало не ездить в Беларусь под угрозой полного закрытия границы. Не выпустят даже тех, у кого в Беларуси родственники.