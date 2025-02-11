«Какой-то враждебности, отторжения по отношению к нам мы не видим». Президент принял постпреда Беларуси в ООН

Обстановка в мире в последние годы крайне турбулентна. И с прошлой встречи главы государства с нашим представителем на мировой трибуне произошли значительные изменения. Александр Лукашенко, прежде всего, поинтересовался, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего президента Дональда Трампа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несколько слов о ситуации в Соединенных Штатах Америки после президентских выборов и о президенте США, если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая. И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим.

Обсудили и ситуацию, которая складывается сегодня внутри Организации Объединенных Наций. Минск стоял у истоков формирования этой диалоговой площадки мирового значения. Сейчас миссия глобальной платформы видоизменилась, но она все также остается ареной планетарного диалога. А постоянное представительство Республики Беларусь при ООН выполняет все поставленные задачи, продвигая наши инициативы.