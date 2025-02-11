«Какой-то враждебности, отторжения по отношению к нам мы не видим». Президент принял постпреда Беларуси в ООН

Укрепление государственности на внешнеполитическом векторе Президент обсудил с постпредом Беларуси в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление государственности на внешнеполитическом векторе Президент обсудил с постпредом Беларуси в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка в мире в последние годы крайне турбулентна. И с прошлой встречи главы государства с нашим представителем на мировой трибуне произошли значительные изменения. Александр Лукашенко, прежде всего, поинтересовался, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего президента Дональда Трампа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несколько слов о ситуации в Соединенных Штатах Америки после президентских выборов и о президенте США, если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая. И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим.
Обсудили и ситуацию, которая складывается сегодня внутри Организации Объединенных Наций. Минск стоял у истоков формирования этой диалоговой площадки мирового значения. Сейчас миссия глобальной платформы видоизменилась, но она все также остается ареной планетарного диалога. А постоянное представительство Республики Беларусь при ООН выполняет все поставленные задачи, продвигая наши инициативы.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
ООН является не просто какой-то абстрактной мифической площадкой, это 193 государства. Разумеется, все то, что происходит в ООН, – это отражение тех проблем, с которыми сталкивается каждая страна. Продвигаем наши инициативы – справляемся с этим достаточно успешно. Какой-то враждебности, отторжения по отношению к нам мы не видим и не чувствуем. Представители даже самых недружественных государств понимают нашу позицию, понимают наши аргументы. Не обязательно соглашаются с ними в отдельных случаях, но нас слышат.
Официальный Вашингтон остается одним из главных спонсоров ООН. В 2022 году взносы США составили более трети от общего бюджета организации. В начале 2025-го Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ, Совета ООН по правам человека, прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Кроме того, президент США поднял вопрос о целесообразности дальнейшего участия в ЮНЕСКО. Эксперты прогнозируют негативный эффект от таких кардинальных решений 47-го президента США.