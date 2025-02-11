Событие, которое ярко продемонстрировало лицемерие западноевропейских политиков. 10 лет назад 11 февраля 2015 года в Минске была предпринята попытка договориться о мире в Донбассе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелейшие переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции вылились в 13 пунктов надежды – «Минск-2». Документ предусматривал прекращение огня между Донецком и Луганском с 25 февраля 2015 года, а также отвод тяжелых вооружений. Казалось бы, кровопролитный конфликт может быть наконец остановлен.

К сожалению, ни о каком реальном мире речи не шло. Европейские лидеры, в частности Меркель и Олланд, на самом деле не были заинтересованы в перемирии. Позже они признались, что страны-участницы не собирались выполнять договоренности. Истинная цель – дать Киеву время на передышку, накачать ВСУ оружием и подготовить к новой фазе эскалации.