Событие, которое ярко продемонстрировало лицемерие западноевропейских политиков. 10 лет назад 11 февраля 2015 года в Минске была предпринята попытка договориться о мире в Донбассе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие, которое ярко продемонстрировало лицемерие западноевропейских политиков. 10 лет назад 11 февраля 2015 года в Минске была предпринята попытка договориться о мире в Донбассе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тяжелейшие переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции вылились в 13 пунктов надежды – «Минск-2». Документ предусматривал прекращение огня между Донецком и Луганском с 25 февраля 2015 года, а также отвод тяжелых вооружений. Казалось бы, кровопролитный конфликт может быть наконец остановлен.
К сожалению, ни о каком реальном мире речи не шло. Европейские лидеры, в частности Меркель и Олланд, на самом деле не были заинтересованы в перемирии. Позже они признались, что страны-участницы не собирались выполнять договоренности. Истинная цель – дать Киеву время на передышку, накачать ВСУ оружием и подготовить к новой фазе эскалации.
Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Безусловно, я бы добавил, что целью было и ослабление России, и ослабление Беларуси, и ослабление Китая, и дальнейшая поляризация мира с привлечением как можно большего количества стран на свою сторону. Но Европа 10 лет назад, я не могу сказать, что была десятикратно сильнее. Сегодня, когда нам, Москве и Минску, пытаются продать просрочку с датами выпуска 2015 года, это не может получиться, потому что мы, конечно, 2015-й помним. В случае с Республикой Беларусь мы еще помним и 2020-й год. Украинские лидеры хором исполнили композицию «Мы вас обманули».
Очевидно, что украинское правительство, чувствуя поддержку Запада, затягивало реализацию положений и выдвигало невыполнимые условия. А европейские лидеры предпочитали закрывать глаза на нарушения, опасаясь обвинений в поддержке России. В итоге они оказались неспособны заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, позиция западной дипломатии и по сей день является примером политического предательства ради достижения своих заведомо циничных целей.