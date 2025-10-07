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Президенты Беларуси и России поговорили по телефону

07 октября 2025 16:34
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Начинаем с белорусско-российской тематики и контактов на высшем союзном уровне, которыми во многом объясняется беспрецедентный уровень политического партнерства и экономического сотрудничества Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России поговорили по телефону-2

7 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидеры также обсудили ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной проблематики и обстановки в регионе.

Два президента сверили часы и в части предстоящих контактов, в частности на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Владимир Путин # Александр Лукашенко

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