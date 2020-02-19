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Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений

19 февраля 2020 13:40
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Новости Беларуси. Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия. 19 февраля в Каире состоялись переговоры Александра Лукашенко с его египетским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение двух лидеров предварила протокольная церемония встречи.   

Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений -1

Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений -3

Абдель Фаттах ас-Сиси приветствовал Александра Лукашенко у входа во дворец, и после исполнения гимнов и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров.

В формате «один на один» обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей и перспективы двусторонних отношений.   

Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений -6

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Сейчас Беларусь и Египет работают примерно над десятком проектов, половина из них ориентирована на промышленную кооперацию. Стороны расширяют производства техники МАЗ и МТЗ, «Бобруйскагромаша», «Амкодора», Минского моторного завода. Стоит задача не просто произвести технику, но и организовать устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала.  

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Товарооборот между странами в 2019 году вырос на треть – до 142 млн. долларов. Беларусь также хочет расширить поставки в Египет продукции деревообработки и мебели.

Причем здесь стороны не ограничиваются экспортом: Беларусь готовит кадры для Египта. В 2019 году преподаватели БНТУ провели там первые учебные курсы по дизайну и производству мебели. Эту практику планируют продолжить.   

Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений -9

Развивают сотрудничество и научные организации двух стран. На условиях софинансирования они занимались исследовательскими проектами в сферах технологии металлов, порошковой металлургии, генетики, общей и неорганической химии. Среди других проектов в образовании – создание совместного инженерного факультета силами Белорусского национального технического университета и Таббинского металлургического института. В октябре 2019 уже были набраны первые студенты. Сейчас они изучают русский язык, а осенью будут зачислены на первый курс в БНТУ.   

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Президенты Беларуси и Египта в формате «один на один» обсудили перспективы двусторонних отношений -12

Напомним, нынешний визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю двусторонних отношений. В июне 2019 года состоялся первый официальный визит президента Египта в Беларусь. По итогам нынешних переговоров состоится подписание пакета двусторонних документов. Запланирована также встреча Александра Лукашенко с председателем Палаты представителей Египта. 

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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