Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря начался официальный визит Александра Лукашенко в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту главу белорусского государства приветствовал лично президент Сербии Александр Вучич.

3 декабря лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. В Белграде также пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В последнее время страны серьезное внимание уделяют именно экономическому сотрудничеству.