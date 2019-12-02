Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии
Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря начался официальный визит Александра Лукашенко в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту главу белорусского государства приветствовал лично президент Сербии Александр Вучич.
3 декабря лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. В Белграде также пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В последнее время страны серьезное внимание уделяют именно экономическому сотрудничеству.
Беларусь в Сербии ценят в первую очередь за умение поддержать в трудную минуту – в 2019 году исполнилось 20 лет трагическим событиям в Белграде и историческому визиту Александра Лукашенко в этот город. Тот поступок сербы запомнили навсегда.