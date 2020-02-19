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Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет

19 февраля 2020 07:42
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет-1

19 февраля Александр Лукашенко проведёт в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск в 2019 году. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.

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Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет-4

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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