Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 февраля Александр Лукашенко проведёт в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск в 2019 году. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.

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