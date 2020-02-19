Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Египет. В Президентском дворце он проводит переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как приступить к обсуждению насущных тем, главы государств приняли участие в официальной церемонии.

У трапа самолета по прибытию Президента встретили министр высшего образования и научных исследований Египта и наш посол в этой стране. Это третий визит Александра Лукашенко в Каир.

19 февраля на переговорах на высшем уровне будет обсуждаться реализация ранее достигнутых договоренностей. Не останутся без внимания перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Страны работают над большим числом двусторонних проектов.

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Это совместное производство грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственного оборудования. Есть проекты в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.