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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

19 февраля 2020 10:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Египет. В Президентском дворце он проводит переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как приступить к обсуждению насущных тем, главы государств приняли участие в официальной церемонии. 

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?-1

У трапа самолета по прибытию Президента встретили министр высшего образования и научных исследований Египта и наш посол в этой стране. Это третий визит Александра Лукашенко в Каир.

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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?-4

19 февраля на переговорах на высшем уровне будет обсуждаться реализация ранее достигнутых договоренностей. Не останутся без внимания перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Страны работают над большим числом двусторонних проектов.

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Это совместное производство грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственного оборудования. Есть проекты в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?-7

Товарооборот между странами в 2019 году вырос более чем на треть, до 142 млн. долларов. Ожидается, что президенты рассмотрят на встрече также вопросы взаимодействия на международных площадках.

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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?-10

А по итогам переговоров состоится подписание пакета двусторонних документов. На вторую половину дня у белорусского лидера запланирована встреча с председателем Палаты представителей Египта.

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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