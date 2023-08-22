Президентом может стать кто угодно, но курс страны сильно не изменится. Лазуткин про суть ВНС

Андрей Лазуткин, политолог: У нас, наверное, публичная политика уже никогда не будет такой, как была раньше. То есть мы идем, даже, наверное, можно сказать, к однопартийной системе.

Григорий Азаренок, СТВ:

То есть никакой либерализации, демократизации, всего того, о чем они мечтают, не будет?

Андрей Лазуткин:

Хотя у нас несколько партий, есть партия «Белая Русь», но Президент сказал, что, в общем-то, все партии в равном положении, правящей партии не будет. А если ее нет, значит она как бы есть, но она одна. Как это, например, происходит в Китае сегодня или как это было раньше. То есть ВНС – это такой механизм, который имеет всю власть в государстве в плане политического решения. То есть ВНС не решает вообще какие-то любые вопросы абсолютно. Нет. Оно принимает итоги выборов, оно определяет стратегию развития страны. Можно выбрать Петю, Васю, Олега, там еще кого-то, но ВНС в итоге будет смотреть, как мы будем дальше развиваться. И оно имеет право выборы не признавать, если там побеждают люди, которые, ну, мягко говоря, незаконным путем приходят к власти и собираются нам устраивать разворот от России и идти непонятно куда. То есть это механизм такого контроля.

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