Лазуткин: порядка 100 тысяч доз «Спутника» были куда-то выброшены и даже найдены потом чуть ли не на свалке

Андрей Лазуткин, политолог:

Еще в январе по Минздраву создавалась мониторинговая группа, которая проверяла в том числе применение вакцин. Я боюсь соврать, но были озвучены такие цифры, что порядка 100 тысяч доз «Спутника», который был в России закуплен, – это было просто куда-то выброшено и даже найдено потом чуть ли не на свалке. Получается, что мы, во-первых, за счет этих приписок, а все же проходила якобы вакцинация населения, то есть мы, во-первых, не знаем цифры реальные, сколько людей привито, сколько не привито, и от этого мы не можем прогнозировать обстановку эпидемическую. Во-вторых, это же потраченная валюта, то есть мы, получается, потратили деньги, а потом мы находим это, извините, на помойке. Кроме того, вакцина же имеет срок годности определенный, то есть ее надо хранить еще, тоже тратить деньги на создание условий определенных, и когда мы эти деньги тратим, а потом оказывается, что людям это, во-первых, не надо, а во-вторых, они этому, не доверяют, в-третьих, они не хотят.

Президент говорит, что давайте построим завод, который будет производить вакцины, например, противоопухолевые. Сегодня идут в этом направлении большие разработки. И получается, что мы должны сначала определить спрос, который есть в стране, и на что, чтобы это хотя бы окупалось как-то, дальше уже смотреть, что мы реально можем сделать и какими мощностями. Поэтому это важно все. И то, что поручили сделать на базе Витебской области, есть там школа определенная, он говорил о том, что там прививки, ветеринарные препараты мы производили для сельского хозяйства. То есть, в принципе, технология-то более-менее отработана.