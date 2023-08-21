Украинская пропаганда боится это показать! Эксперты об интервью Лукашенко: главные посылы

Воевать лучше в поле – это неоднократно подчеркивал наш Президент. Тем более, когда военные действия буквально у нас на пороге. Переговоры без предварительных условий – с формулой мира в Украине, которую озвучил глава белорусского государства, соглашаются эксперты. Сегодня по-прежнему есть возможность остановить военные действия на территории Украины, в противном случае страну ждет незавидное будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления Александра Лукашенко традиционно цитируют по всему миру. Наш Президент говорит о том, что замалчивают другие политики. Интервью главы государства Диане Панченко не стало исключением. Миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев в Сети. Видео находится в топе не первый день, охват аудитории мог быть еще больше. Однако в украинском сегменте интервью заблокировано.

Александр Шатько, общественный деятель:

Мы ведем свою независимую политику, многие над нами подтрунивают, что она многовекторная и ни к чему не приводит. Но на самом деле Президент прежде всего думает о том, как будет страна жить. Потому что это его дом. Он эти вещи создавал, он их лелеял, растил, он получил результат. И на сегодня то, что мы работаем с Российской Федерацией в союзных программах, понятное дело, наша страна не настолько самостоятельная в плане своих ресурсов, рынков сбыта и так далее. Это нельзя назвать, что мы под Российской Федерацией, под Путиным. Мы дружим, но дружим на паритетных началах.

У Беларуси и России в свое время были спорные моменты, но все они разрешались. Что важно, без вмешательства третьих стран. На примере Украины мы видим, к чему может привести лишний игрок. Потому сегодня необходимы переговоры. Ведь США не намерены прекращать военные действия и тянут время в преддверии своих выборов. А о сплоченном коллективном Западе мы говорим все реже. Ведь Европе спонсирование конфликта обошлось крайне дорого. Сегодня руководители ЕС больше погружены во внешнюю политику, а простые европейцы оставлены практически один на один со своими проблемами.