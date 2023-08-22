Собирание наших земель и устремлённость к высоким идеалам. Что такое большой русский мир? Объяснил Алексей Гапонов

Алексей Гапонов, заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон:

Понимаем, как правильно создать семью, воспитывать детей, как правильно относиться к женщине, к своей Родине, политой потом и кровью предков, к своим небесам. Так вот, у нашего с вами Отечества есть магистральный путь. Он определен всем ходом истории, он включал в себя разные исторические процессы, но в целом он вел нас к собиранию наших земель и к устремленности к высоким идеалам гуманности, человечности, доброты, любви и ответственности за все: за прошлое, настоящее и за будущее. Вот это и есть тот русский мир, большой русский мир, русская цивилизация, которая многонациональна, многоконфессиональна, многокультурна. И недаром мы с вами называемся Белая Русь, Великая Русь и прочие Руси. Русь – это свет, это небо, которое нас с вами кроет.

Наши кровные братья из Украины в какой-то момент выбрали другой путь, другое Отечество. Они легли под чужие смыслы мы, не будем их там именовать сегодня как религиозные: католические, иудейские или еще какие-то – нет, мы скажем о других цивилизационных глобальных смыслах, ведь сегодня, вставая под руку США, Великобритании или Европы, они встают под те направления движения цивилизации, которые определяются такими категориями, как глобализм, трансгуманизм, расчеловечивание, стирание национальной традиции, культуры, категорий мужчины и женщины, семья, род, народ, государство. Вот под эту руку они встали. И сколько бы они ни пестовали себя своими симуляками, своей причастностью к каким-то гиперболам историческим, которые они выбирают в качестве символов, тем не менее, еще раз повторю, есть магистральный путь. И наши предки отдавали свои жизни, в том числе в Великую Отечественную войну, следуя этому магистральному пути.

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