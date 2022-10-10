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Лукашенко: НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара

10 октября 2022 16:37
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Новости Беларуси. Безопасность Беларуси – военная и внутренняя – по-прежнему тема № 1. 10 октября во Дворце Независимости Президент провел запланированное совещание с военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара-1

Среди главных новостей – Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такова необходимость. Ситуация у рубежей нашей страны по-прежнему напряженная. НАТО и ряд стран Европы, не скрывая, рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны. Планы западных политиков известны. Но Беларусь никогда не позиционировала себя страной-агрессором. Решать проблемы намерены исключительно мирным путем. Однако если на такой диалог настроены не все, то в сценарии развития событий все же будет прописан достойный ответ противнику. Вместе с тем сегодня главная задача белорусских военных – не допустить войны на белорусской территории.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Практически безоблачное небо над Минском. И улыбки на лицах людей в погонах. Это очередное плановое совещание по обороне.

Лукашенко: НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо определить, что еще необходимо предпринять для укрепления безопасности нашего государства с учетом быстро меняющейся обстановки. На Западе насаждается мнение, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Последние данные. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны, вплоть до нанесения ядерного удара. Но для нас это не новость, я вас предупреждал давно. Их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель – она остается с давних времен – втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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