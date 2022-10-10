Лукашенко: НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара

Новости Беларуси. Безопасность Беларуси – военная и внутренняя – по-прежнему тема № 1. 10 октября во Дворце Независимости Президент провел запланированное совещание с военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных новостей – Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такова необходимость. Ситуация у рубежей нашей страны по-прежнему напряженная. НАТО и ряд стран Европы, не скрывая, рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны. Планы западных политиков известны. Но Беларусь никогда не позиционировала себя страной-агрессором. Решать проблемы намерены исключительно мирным путем. Однако если на такой диалог настроены не все, то в сценарии развития событий все же будет прописан достойный ответ противнику. Вместе с тем сегодня главная задача белорусских военных – не допустить войны на белорусской территории.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Практически безоблачное небо над Минском. И улыбки на лицах людей в погонах. Это очередное плановое совещание по обороне.