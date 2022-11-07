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Елфимов: если кто-то думает, что от социализма ничего не осталось, то пусть посмотрит хотя бы на Китай

07 ноября 2022 13:14
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: если кто-то думает, что от социализма ничего не осталось, то пусть посмотрит хотя бы на Китай-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У нас сегодня красный день календаря, 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Если кто-то думает, что сегодня от социализма ничего не осталось, то пусть он посмотрит хотя бы на Китайскую Народную Республику и ее успехи.

А ведь мы были первопроходцами этого великого и процветающего пути. Или вот гляньте на Бразилию! Там сейчас победил на президентских выборах левый социалист, чуть ли не коммунист – и вот как вся Бразилия празднует это событие.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Джо Байден # Жаир Болсонару # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Дональд Трамп # Лула да Силва # Фотофакт

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