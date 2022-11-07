Елфимов: если кто-то думает, что от социализма ничего не осталось, то пусть посмотрит хотя бы на Китай

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У нас сегодня красный день календаря, 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Если кто-то думает, что сегодня от социализма ничего не осталось, то пусть он посмотрит хотя бы на Китайскую Народную Республику и ее успехи.

А ведь мы были первопроходцами этого великого и процветающего пути. Или вот гляньте на Бразилию! Там сейчас победил на президентских выборах левый социалист, чуть ли не коммунист – и вот как вся Бразилия празднует это событие.