Президент Беларуси сравнил международные объединения с ЕАЭС: мы самые продвинутые!

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка. Ожидая прибытия Президента, журналисты соревновались на самые нетривиальные вопросы – досталось нашему Президенту. В прошлом году на этом же крыльце Александр Лукашенко спрогнозировал неплохой год. В этом году состоялась незапланированная пресс-конференция.

А западная граница в безопасности? Не наезжают на нас, не давят? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, наезжают – мы отъезжаем. Ничего страшного.

– Не оставим границу?

– Вы что, я же старый пограничник, как я могу. ЕАЭС – объединение в центре мировой суши. Понятно, в стороне Америка и Австралия. Не только в географическом смысле. Консолидация страны единого географического пространства может стать сверхзадачей для ЕАЭС. Главное – отложить в сторону ложную скромность.