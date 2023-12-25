Президент Беларуси сравнил международные объединения с ЕАЭС: мы самые продвинутые!
Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.
Ожидая прибытия Президента, журналисты соревновались на самые нетривиальные вопросы – досталось нашему Президенту. В прошлом году на этом же крыльце Александр Лукашенко спрогнозировал неплохой год. В этом году состоялась незапланированная пресс-конференция.
А западная граница в безопасности? Не наезжают на нас, не давят?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, наезжают – мы отъезжаем. Ничего страшного.
– Не оставим границу?
– Вы что, я же старый пограничник, как я могу.
ЕАЭС – объединение в центре мировой суши. Понятно, в стороне Америка и Австралия. Не только в географическом смысле. Консолидация страны единого географического пространства может стать сверхзадачей для ЕАЭС. Главное – отложить в сторону ложную скромность.
Александр Лукашенко:
Мы самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы без переводчиков. И самое главное в экономике: не имеют этого единого экономического пространства, такого пространства. Мы за 10 лет удвоили товарооборот. СНГ – это колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Нам надо просто в этом направлении, а не заморачиваться на каких-то мелочах. Там не доработали, здесь не доработали. И вот эта военная операция в Украине многому нас научила. Толкает просто дальше двигаться, а мы застыли!
Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?
Журналисты заметили некоторые детали. Недавно изменился флаг Кыргызстана. Здесь на саммите еще в старом варианте. Но всех интересовал голос нашего Президента. К голосу Беларуси прислушиваются вообще, сегодня надо и буквально. У Президента затяжная акклиматизация после дальних перелетов. Но это никак не влияет на работоспособность Первого.