Токаев: одна из приоритетных задач – развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики
Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.
Лидеры центрально-азиатских государств много говорили о технологической кооперации реального сектора, искусственном интеллекте, электронной экономике. Сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и цифрового пояса Шелкового пути Китая. Но поможет ли это накормить людей? Санкции вводят одни страны, а голодают другие. По оценкам экспертов, 800 миллионов человек голодают. И по оценкам все тех же экспертов, страны «пятерки» могут обеспечить продовольствием 600 миллионов человек. Вот она, статья аграрной кооперации.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Одной из приоритетных задач, на мой взгляд, является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение в принятой сегодня декларации «Евразийский экономический путь», которая сопряжена с глобальной инициативой Китая «Один пояс – один путь».
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