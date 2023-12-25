Токаев: одна из приоритетных задач – развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Лидеры центрально-азиатских государств много говорили о технологической кооперации реального сектора, искусственном интеллекте, электронной экономике. Сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и цифрового пояса Шелкового пути Китая. Но поможет ли это накормить людей? Санкции вводят одни страны, а голодают другие. По оценкам экспертов, 800 миллионов человек голодают. И по оценкам все тех же экспертов, страны «пятерки» могут обеспечить продовольствием 600 миллионов человек. Вот она, статья аграрной кооперации.