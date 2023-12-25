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Токаев: одна из приоритетных задач – развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики

25 декабря 2023 20:15
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Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Токаев: одна из приоритетных задач – развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики-1

Лидеры центрально-азиатских государств много говорили о технологической кооперации реального сектора, искусственном интеллекте, электронной экономике. Сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и цифрового пояса Шелкового пути Китая. Но поможет ли это накормить людей? Санкции вводят одни страны, а голодают другие. По оценкам экспертов, 800 миллионов человек голодают. И по оценкам все тех же экспертов, страны «пятерки» могут обеспечить продовольствием 600 миллионов человек. Вот она, статья аграрной кооперации.

Токаев: одна из приоритетных задач – развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики-4

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Одной из приоритетных задач, на мой взгляд, является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение в принятой сегодня декларации «Евразийский экономический путь», которая сопряжена с глобальной инициативой Китая «Один пояс один путь».

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