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Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»

25 декабря 2023 20:58
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Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Накануне в Кремле отметили: планируется принять «ряд важных решений и документов». Включая декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и до 2045-го. Далеко идущая стратегия. Организация чувствует за собой будущее.

Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»-1

Владимир Путин, Президент России:
По сути, декларация это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия. Наши министры экономического блока, эксперты и профильные специалисты хорошо поработали над согласованием текста декларации. Документ вобрал в себя видение всех пяти стран Союза того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция.

Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»-4

Предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – «интеграции интеграций» – звучит с 2016 года. Пять государств-участников. Три страны присматриваются, Молдова аж с 2018 года. А вот Узбекистан и Куба статус государств-наблюдателей получил в 2020-м, в год председательства Беларуси. В общем, активно функционировать ЕАЭС начал с 2015 года, тоже в год нашего председательства. Глава государства предлагает сделать конкретные шаги по сближению идей и процессов.

Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось. Мы строим диалог на условиях равенства, уважения интересов. Под декларацию в ее развитие надо принять дорожную карту конкретный план нашего развития! Будет непросто, но мы такой план примем. Особое внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета Союза. Хорошие новинки.

То есть мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов уже есть, они разработаны и одобрены. Также важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов, повышение транспортной связанности Союза с активно развивающимися рынками третьих стран.

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# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Егвений Пустовой

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