Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка. Накануне в Кремле отметили: планируется принять «ряд важных решений и документов». Включая декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и до 2045-го. Далеко идущая стратегия. Организация чувствует за собой будущее.

Владимир Путин, Президент России:

По сути, декларация – это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия. Наши министры экономического блока, эксперты и профильные специалисты хорошо поработали над согласованием текста декларации. Документ вобрал в себя видение всех пяти стран Союза того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция.

Предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – «интеграции интеграций» – звучит с 2016 года. Пять государств-участников. Три страны присматриваются, Молдова аж с 2018 года. А вот Узбекистан и Куба статус государств-наблюдателей получил в 2020-м, в год председательства Беларуси. В общем, активно функционировать ЕАЭС начал с 2015 года, тоже в год нашего председательства. Глава государства предлагает сделать конкретные шаги по сближению идей и процессов.