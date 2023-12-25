Лукашенко о приезде Пашиняна: если Армения хочет «умереть» экономически, то мы её можем потерять

Высший Евразийский совет должен собираться не реже раза в год. В уходящем 2023-м главы государств уже заседали в конце мая. Но это встреча под занавес года стала и традиционной, и предпраздничной, и плодотворной. Настроение не испорчено. Обошлось без демаршей и сенсаций. Премьер-министр Армении тоже прибыл в Петербург. Не спешить с заявлениями и поступками не раз призывал наш Президент.

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Не обидно, что Пашинян прилетел в Питер, а в Минск не прилетал к вам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы что, а какая разница Питер, Минск, не прилетал – разные форматы. И я знал об этом и я же так и говорил, плохо слушали меня, что прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь? Он говорит: это другой формат, экономический, мы обижены на военно-политический, ОДКБ, а это экономика. Поэтому я знал, что он прилетит в Питер, и в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?

– Не потеряем Армению из числа друзей?

– Если Армения хочет «умереть» экономически, то мы ее можем потерять, но я не думаю, что армяне глупые люди. Поэтому я об этом даже не думаю и не беспокоюсь, а уверен, что Армения никуда не денется. Что, она не видела, как в Афганистане падали люди, счастья цепляясь. Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Вы думаете этого не будет? Будет так, это их политика.

Это я вам говорю как древний политик. Это их политика, армяне – умный народ, умные люди. Они понимают, что именно так и будет. Кто им и что поможет? Там Европа, Франция пытаются что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции? Им бы у себя разобраться, французам, а потом уже лезть на Кавказ, там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут! Поэтому это армяне это видят. Поверьте мне.

То что публично происходит это одно, а то, что происходит за рамками публичности – совсем другое. В этом суть политики: там происходят главные процессы. В силу тех процессов, Армения обязательно будет здесь с нами, потому что здесь самое важное направление их развития.

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