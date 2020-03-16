«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей

Новости Беларуси. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, глава государства призвал их без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) – это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того (я получил информацию вчера, сегодня она уже официально появилась), что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью.

Как вчера сказал премьер-министр нашему премьер-министру, там ситуация очень серьезная. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический.