Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»

Новости Беларуси. Развитие транзита – принципиальный вопрос для Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о том, чтобы на всей протяженности таможенного транзита применять однократный таможенный контроль и чтобы его результаты принимались всеми другими таможенными администрациями. Что-то вроде Шелкового пути с минимальными задержками хотят создать таможенники пяти стран.

На встрече таможенных служб государств – членов Таможенного союза обсудили в том числе вопрос использования навигационных пломб и перемещения товаров из Китая через территорию России и Беларуси в Европу и в обратном направлении.

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы России:

Мы, начиная с прошлого года, активно занимаемся экспериментами во взаимодействии с нашими железными дорогами для того, чтобы полностью перейти на безбумажные технологии. Развитие транзита – это принципиальный вопрос в целом для Евразийского экономического союза.