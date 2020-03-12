Прямой эфир

Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»

12 марта 2020 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие транзита – принципиальный вопрос для Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»-1

Речь идет о том, чтобы на всей протяженности таможенного транзита применять однократный таможенный контроль и чтобы его результаты принимались всеми другими таможенными администрациями. Что-то вроде Шелкового пути с минимальными задержками хотят создать таможенники пяти стран.

Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»-4

На встрече таможенных служб государств – членов Таможенного союза обсудили в том числе вопрос использования навигационных пломб и перемещения товаров из Китая через территорию России и Беларуси в Европу и в обратном направлении.

Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»-7

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы России:
Мы, начиная с прошлого года, активно занимаемся экспериментами во взаимодействии с нашими железными дорогами для того, чтобы полностью перейти на безбумажные технологии. Развитие транзита – это принципиальный вопрос в целом для Евразийского экономического союза.

Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»-10

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Все страны обеспокоены количеством мусора, который образовывается. Естественно, имеют место попытки перемещения. Здесь мы с коллегами, видя статистику перемещения вот этих отходов, также пришли к выводу, что необходимо вводить лицензирование этой деятельности, чтобы четко профильные министерства отрабатывали свою работу, связанную с конкретным контролем за конкретными партиями, которые перемещаются.

Больше новостей экономики за 9 марта здесь.

# Таможенный союз # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Миклашевич: будет предложено гражданам принять активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны
11 марта 2020 13:47

Миклашевич: будет предложено гражданам принять активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»
05 марта 2020 19:44

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске
05 марта 2020 18:36

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске