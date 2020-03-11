Миклашевич: будет предложено гражданам принять активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны

Новости Беларуси. Законы, принятые в Беларуси в 2019 году, соответствуют Конституции. Об этом журналистам сообщил председатель Конституционного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 марта здесь было принято ежегодное Послание Президенту и парламенту о состоянии конституционной законности в стране. Всего на соответствие основному закону, суд проверил 41 акт. Часть из них – с пробелами. Обнаруженные дефекты законодателю рекомендовано устранить.

Также в заключительной части Послания судом сформулирован и ряд предложений. Среди них – соблюдение баланса интересов между обществом и государством, защита на законодательном уровне интеллектуальной собственности. Кроме того, прокомментировал журналистам Пётр Миклашевич и работу над изменениями основного закона. Для его подготовки суд проанализировал более 50 Конституций зарубежных стран.

Пётр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Надо сохранить те положения конституционные, которые показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. Соответственно, внести определенные коррективы в этом направлении. Сейчас на государственном уровне создана более расширенная комиссия из представителей парламента и других органов, ученые привлечены. Они будут наряду с нашими предложениями анализировать и другие предложения. Потом уже будет следующий этап, когда будет предложено всем гражданам нашей страны принять активное участие во внесение предложений по изменению основного закона страны.