Миклашевич: будет предложено гражданам принять активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны

Новости Беларуси. Законы, принятые в Беларуси в 2019 году, соответствуют Конституции. Об этом журналистам сообщил председатель Конституционного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Законы, принятые в Беларуси в 2019 году, соответствуют Конституции. Об этом журналистам сообщил председатель Конституционного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 марта здесь было принято ежегодное Послание Президенту и парламенту о состоянии конституционной законности в стране. Всего на соответствие основному закону, суд проверил 41 акт. Часть из них – с пробелами. Обнаруженные дефекты законодателю рекомендовано устранить.
Также в заключительной части Послания судом сформулирован и ряд предложений. Среди них – соблюдение баланса интересов между обществом и государством, защита на законодательном уровне интеллектуальной собственности.
Кроме того, прокомментировал журналистам Пётр Миклашевич и работу над изменениями основного закона. Для его подготовки суд проанализировал более 50 Конституций зарубежных стран.
Пётр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Надо сохранить те положения конституционные, которые показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. Соответственно, внести определенные коррективы в этом направлении. Сейчас на государственном уровне создана более расширенная комиссия из представителей парламента и других органов, ученые привлечены. Они будут наряду с нашими предложениями анализировать и другие предложения. Потом уже будет следующий этап, когда будет предложено всем гражданам нашей страны принять активное участие во внесение предложений по изменению основного закона страны.
Что касается Послания, то на неделе его основные положения озвучат перед парламентом в Овальном зале Дома правительства.