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Президент Беларуси направился с визитом в КНР: борт №1 вылетел из Минска

28 сентября 2016 18:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Самолет белорусского лидера взял курс на Пекин из национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Визит Президента продлится 3 дня. В столице Поднебесной запланированы переговоры главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи ожидается подписание около трёх десятков документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах.

Также предусмотрен ряд других важных двусторонних встреч. Президент Беларуси посетит и Пекинский университет, где, как ожидается, Александр Лукашенко пообщается со студентами и руководством ВУЗа.

Этот визит в Китай станет уже девятым в истории суверенной Беларуси и статус «государственный» говорит о серьезных намерениях.

В нашу страну председатель КНР Си Цзиньпин с трехдневным визитом приезжал в мае прошлого года.

Отношениям двух стран – 25 лет, но особый размах они получили в последние годы. Китай и Беларусь связывают десятки успешных проектов.

Один из них - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Его уже называют жемчужиной Экономического пояса Шёлкового пути.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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