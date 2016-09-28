Переговоры с Си Цзиньпином и 30 документов: визит Президента Беларуси в Китай начинается 28 сентября

Новости Беларуси. Президент Беларуси отправится 28 сентября с трехдневным рабочим визитом в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине запланированы переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи ожидается подписание около трех десятков документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах.

Также предусмотрен ряд других важных двухсторонних встреч. Президент Беларуси посетит и Пекинский университет, где запланировано общение со студентами и руководством ВУЗа.

Этот визит Александра Лукашенко в Китай станет уже девятым, а статус «государственный» говорит о серьезных намерениях Беларуси.

В нашу страну председатель КНР Си Цзиньпин с трехдневным визитом приезжал в мае прошлого года. Отношениям двух стран – 25 лет, но особый размах они получили в последние годы.

Китай и Беларусь связывают десятки успешных проектов. Один из них – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Его уже называют жемчужиной Экономического пояса Шёлкового пути.