Владимир Амарин: «Сейчас наше сотрудничество с Китаем переходит в кредитно-инвестиционную плоскость»

Новости Беларуси. На полях нынешнего государственного визита Беларусь и Китай планируют подписать около 30 документов во всех сферах.

Накануне приезда Александра Лукашенко в столицу КНР прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей министерств и ведомств, директоров крупных промышленных предприятий. У них уже состоялся целый ряд плодотворных рабочих встреч и переговоров с китайскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Китай хоть и гигант мировой экономики, но партнёр осторожный. Лишь два десятка государств в списке так называемых «стратегических партнеров». Это всего-то десятая часть политической карты мира. Но Беларусь – уже в числе избранных.

Деньги, как известно, любят тишину. Руководители белорусских предприятий здесь, в Пекине, не упускают возможность договориться о взаимной выгоде. Именно такие диалоги – прелюдия к государственному визиту Александра Лукашенко. Все, о чем сказано накануне, 29 сентября, в присутствии лидеров двух стран, закрепят документально.

На кону 30 соглашений.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Сейчас наше сотрудничество переходит в кредитно-инвестиционную плоскость. В рамках предстоящего визита главы государства будет подписываться ряд документов. В их числе – соглашение о порядке взаимодействия в создании китайско-белорусского инвестиционного фонда между китайской компанией CITIC Construction, Министерством финансов и Беларусбанком.

Так же будет подписан меморандум с Эксимбанком Китая о льготном кредитовании 5 проектов в области машиностроения и АПК.

На полях государственного визита Президента 28 сентября кропотливая работа, которая на первый взгляд видна не всем. От каждого слова и даже взгляда будет зависеть то, что подпишут завтра. Центральные китайские газеты подогревают интерес – и это еще один добрый знак.

А речь идет о принципиально новом формате белорусско-китайской экономики.

Эдакий переход от кредитного – когда Китай выделял деньги на проекты – к инвестиционному сотрудничеству. Это означает: мы ждем тех, кто готов сам делать бизнес в Беларуси.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Прямые иностранные инвестиции из Китая в прошлые пятилетки увеличились в 10 раз, то есть поступательное движение очевидно. Поэтому этот визит в том числе ознаменуется тем переходом от кредитно-инвестиционного сотрудничества к прямым инвестициям. Мы присматривались к друг другу, мы в большей степени позиционировали кредитно-инвестиционное сотрудничество.

Пришло время для того, чтобы осуществлять взаимопроникновение бизнеса.

У Китая сегодня большая перезагрузка. Эта страна не только искусно перекраивает экономическую карту мира, но и расставляет новые внутренние приоритеты. Среди них – больше возможностей для частного бизнеса.

Для Беларуси здесь еще один прагматичный интерес.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы перешли с нашими китайскими партнерами по инвестиционной деятельности. Мы подписываем соглашение, где будет предоставляться Инвестбанком ресурсы для китайских компаний, для того, чтобы они входили в инвестиционный капитал белорусских компаний, белорусских предприятий. И на гринфилд-проекты.

Оценивается такое соглашение в 5 миллиардов долларов.

Бизнес на все времена – продукты питания. Для Беларуси эта позиция еще и самая выгодная. Наше качество уже подтвердили китайские экспортеры.

С сентября зеленый свет для наших производителей на необъятном китайском рынке.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В настоящее время открыто на китайский рынок 34 молочных предприятия Республики Беларусь. На проработке ещё 6 предприятий мясной отрасли и одно предприятие по детскому питанию. Поэтому расширяется ареал поставки нашей продукции на китайский рынок.

Игорь Позняк:

Этот привычный аксессуар для любого жителя Пекина сегодня не понадобится. Знаменитый пекинский смог разогнал свежий ветер, и 20-миллионный мегаполис просматривается на многие километры.

На дальновидность, прозрачность и чистоту делают ставку и в белорусско-китайских отношениях.

Но как разрешится главная политическая интрига – встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Уже 29 сентября лидеры пожмут друг другу руки здесь, в Пекине.