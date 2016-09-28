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«Добрая память о нем останется навсегда»: мировые лидеры соболезнуют в связи со смертью Переса

28 сентября 2016 13:40
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Мировые лидеры выражают слова скорби в связи со смертью Шимона Переса, отмечая его заслуги в становлении современного Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Соболезнование от имени белорусского народа и себя лично родным и близким Переса, а также руководству Израиля и всем гражданам этой страны направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С глубокой печалью и болью восприняли в Республике Беларусь сообщение о смерти Шимона Переса – знаменитого политического деятеля, лауреата Нобелевской премии мира, одного из всемирно известных представителей поколения основателей Израиля, которые родились на белорусской земле. Добрая память о нем останется с нами навсегда.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Израиль

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