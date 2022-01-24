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На юниорском КМ белорусские конькобежцы завоевали семь наград

24 января 2022 20:32
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно завершили свое выступление на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На юниорском КМ белорусские конькобежцы завоевали семь наград-1

За время соревнования земляки смогли пополнить медальную копилку семью наградами, четыре из которых высшей пробы. Двукратным чемпионом планетарного форума стал Виктор Руденко, которому в своей возрастной категории не было равных в забегах на 1 000 и 1 500 метров.  

# Спортивные соревнования # Виктор Руденко # Фотофакт

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