На юниорском КМ белорусские конькобежцы завоевали семь наград

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно завершили свое выступление на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За время соревнования земляки смогли пополнить медальную копилку семью наградами, четыре из которых высшей пробы. Двукратным чемпионом планетарного форума стал Виктор Руденко, которому в своей возрастной категории не было равных в забегах на 1 000 и 1 500 метров.