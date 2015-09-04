Визит Александра Лукашенко в Китай: итоги

Новости Беларуси. В Пекине 4 сентября стартовал первый белорусско-китайский гуманитарный научный форум. Он проходит на фоне торжеств по случают 70-летия победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой. За военным парадом в китайской столице следили лидеры 30 государства. Среди приглашенных был и белорусский президент.

Несмотря на торжества, лидеры Беларуси и Китая провели переговоры с глазу на глаз. Трехдневный рабочий визит президента Беларуси завершился накануне, и сегодня аналитики подводят первые итоги. Подробнее расскажут корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Договоренности на высшем уровне уже сегодня претворяют в жизнь. Ученые Беларуси и Китая собрались на первый научный форум. Обсуждают создание Академии Шелкового пути.

Роль Беларуси и Китая во Второй мировой войне стала основной темой первого научного форума, ведь историческое прошлое может стать надежной основой и экономического будущего, утверждают ученые. Для реализации совместных проектов нужны подготовленные специалисты. Озвучили и предложение: при НАН Беларуси на базе Института научных кадров создать белорусский филиал Академии Шелкового пути.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня прозвучала мысль создания института-школы «Академия Шелковый путь» для того, чтобы готовить менеджеров, экономистов, управленцев для таких глобальных проектов. Я думаю, это будет интересно, и этим ученые наших стран будут заниматься также в будущем.

Цай Фан, вице-президент Китайской академии общественных наук:

Мы полагаем, что в Академии Шёлкового пути будет сосредоточен опыт и знания белорусских учёных, которые смогут подготовить специалистов не только для научной сферы, но смогут оказывать, скажем, интеллектуальную помощь бизнесу.

Такую технологию придумали белорусские ученые. Последние лет пять ноу-хау востребовано в Китае. Обработанные таким способом линзы и зеркала используют для космических разработок.

Андрей Худолей, заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси:

Заказчики выставляют требования к изделию, и мы создаем целую цепочку, начиная от оборудования до разработки технологии и внедрения у китайских партнеров.

Беларусь и Китай связывают два десятилетия сотрудничества. Но именно в последние годы диалог между странами оживился. Да и лидеры стали чаще видеться. Только в этом году встречались трижды. Редкость для мировых политиков. Так совпало, что и приезд Си Цзиньпина в Минск и визит Лукашенко в Пекин проходил на фоне победных торжеств. Но это не помешало и тогда, и сейчас провести продуктивные переговоры. В мае подписали пакет из 20 соглашений и меморандумов. В эти дни подтвердили — Китай готов работать в Беларуси и поддерживать партнерство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш визит, действительно, стал историческим и прорывным. За это время мы создали новую дорожную карту, приняв решение с вами в Минске. Сегодня сотрудничество очень эффективно развивается.

Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной «Шелкового пути». Там идет проектирование, строительство, компании пришли, приходят постоянно новые. Это будет уникальный проект, вы ознакомились с ним. После вашего посещения работа там значительно активизировалась. Я благодарен вам за те инвестиции, за те кредиты, которые вы нам предоставили. Мы строим дороги в нашей стране за счет китайских кредитов. Сегодня прорабатываем ряд проектов, чтобы освоить те средства, которые выделены вами во время вашего визита в Минск.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Исходя из принципов стратегического партнерства, Китай готов поддерживать Беларусь. Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений. Хочу отметить важность создания Китайско-белорусского парка. Мы уже многое совместно сделали по этому проекту. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сделать парк образцовым примером инициативы экономического пояса большого «Шелкового пути».

В беседе затронули «Великий камень», но сегодня Минск и Пекин связывает гораздо больше. Проекты в транспортной инфраструктуре, энергетике, недвижимости, промышленности. Международные аналитики считают, что последовательное развитие отношений с Китаем стало прагматичным и дальновидным шагом в белорусской политике.

Сергей Кизима, политолог:

Китай располагает огромными свободными финансовыми средствами. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали, в том числе, на территории Республики Беларусь.

Дальше – технологическое сотрудничество. С каждым годом в Китае все больше современных, эффективных технологий, все больше реализуется в сфере промышленности, сфере услуг и других сферах экономики. Конечно, мы тоже заинтересованы, чтобы эти технологии приходили и реализовывались по средствам интересных инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь.

Конечно же, третий фактор, самый важный для Беларуси в экономическом взаимодействии, – это приход белорусских товаров на китайский рынок.

Николай Сергеев, политический аналитик:

Беларусь может стать хорошим транспортным узлом для Китая по движению его товаров на европейский рынок. Но для самой Беларуси наибольший интерес представляют возможные инвестиции, именно наукоемкие в машиностроительной отрасли.

Контактируют и военные двух государств. В июне на полигоне под Брестом спецподразделения отрабатывали подготовку и ведение антитеррористических операций. Отечественный «Полонез» – система залпового огня – испытывали, между прочим, на прочность на китайских полигонах. Эта техника поступит на вооружение в белорусскую армию уже в следующем году. Всю свою военную мощь демонстрировал Китай на параде в Пекине.

Первый иностранный парадный расчет – из Беларуси. Последние две недели наши военные из элитного подразделения тренировались в Поднебесной — пришлось перестраиваться и снижать темп марша. Белорусы чеканят шаг энергичнее – 120 шагов в минуту вместо 114, как принято в Китае.

На впечатляющем параде побывали лидеры трех десятков государств. На vip-трибунах разместили всех высоких персон. Но еще перед началом действа журналисты запечатлели парад знаковых рукопожатий. Председатель КНР с супругой приветствовали гостей на ковровой красной дорожке. Под самое начало прибывают самые важные гости – позже Лукашенко приехал разве что Путин.

Многие СМИ заметили, что для Китая это был больше, чем просто парад. Сегодня Поднебесная – не только вторая экономика мира, но и мощный политический центр. КНР приходится отстаивать и свои интересы, и историческую правду. О том, что попытки переписать историю обречены на провал, заявил и белорусский президент в интервью крупнейшей ежедневной газете Китая. Эту позицию белорусского лидера, впрочем, как и в целом курс на сотрудничество с мощным Китаем, сегодня оценили многие. В эти дни небольшой Беларуси приходится балансировать в большой геополитике.

Георгий:

А мой отец освобождал Китай. [...] Значит это праздник и нашей семьи. Когда он со своим батальоном вошел в освобожденный населенный пункт, к нему, как командиру батальона выстроилась очередь китайцев, которые хотели поблагодарить его и пожать ему руку. Через час таких рукопожатий он заметил, что очередной китаец здоровается, а потом становится в конец очереди.

Танюша:

Личные встречи намного лучше сближают отношения между странами, обычная рабочая поездка. Тем более что и праздничные мероприятия там пройдут, наверняка интересно побывать в Китае и все это увидеть. Дружить нужно.

Макс:

У нас с Китаем не только давняя история, но теперь и новая! Хорошая страна!

Сотрудничество с Поднебесной должно принести стране и экономические бонусы. Предусмотрен рост экспорта в КНР. Это задача для правительства прописана в директиве президента. Документ касается развития двусторонних отношений. Это и лишний раз подчеркивает: между Беларусью и Китаем все серьезно.