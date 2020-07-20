От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента
Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Ткач стал первым замминистра связи и информатизации. Дмитрий Микуленок, экс-министр архитектуры и строительства, как и анонсировал ранее глава государства, будет работать в Мингорисполкоме – первым заместителем председателя.
Изменения и в Могилевском облисполкоме. Генеральным директором «Могилевлифтмаша» – ключевого предприятия региона – стал Сергей Чертков. Но больше всего перестановок по линии Министерства иностранных дел.
Алена Сырова подробнее.
Алена Сырова, корреспондент:
Этот кадровый понедельник во Дворце Независимости вряд ли можно назвать богатым на сенсации – практически все назначенцы нам хорошо знакомы. Принцип ротации в действии: те, кто хорошо зарекомендовал себя прежде, продолжат работу в новых должностях.
Но все-таки одну хотелось выделить. Назначение, которого ждали больше 10 лет – посол Беларуси наконец появился в США. Им стал Олег Кравченко.
В списке должностей, по которым Президент сегодня принял решение, 18 позиций. Это и руководители местных органов власти, банковской сферы, предприятий. Но больше всего изменений – в дипкорпусе и внешнеполитическом ведомстве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой смысл вам рассказывать о тех задачах, которые перед вами стоят?
И действительно, их не раз озвучивал глава государства на различных совещаниях, в том числе и министру иностранных дел. Владимир Макей сегодня, к слову, не скрывал удовлетворения.
Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром
И дело точно не в количестве. Австрия, Великобритания, Казахстан, Нидерланды, США – все это государства, которые играют важную роль и в регионе, и мире в целом. Кроме того, это наши крупнейшие торгово-экономические партнеры.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Например, с Великобританией мы в лучшие годы имели товарооборот более 3 миллиардов долларов, с Нидерландами – более 2 миллиардов долларов. С США и Казахстаном у нас в 2019 году почти до миллиарда был товарооборот.
Австрия играет важную роль для нас с точки зрения экономического сотрудничества и как страна, где находятся штаб-квартиры многих региональных и международных организаций. ОБСЕ, ряд агентств ООН и взаимодействие с ними имеет огромное значение.
Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин
Потому неудивительно, что возглавлять диппредставительства будут опытные люди. Например, уже экс-первый замминистра Андрей Евдоченко работал дипломатом в Бельгии, Венгрии, был поспредом нашей страны в ЕС и НАТО, потом вернулся на родину. Теперь накопленный опыт будет применять в Нидерландах.
Александр Лукашенко:
Я очень надеюсь, что этот опыт ваш работы в Беларуси все-таки сподвигнет вас к тому, что вы нам должны очень серьезно помочь по перспективным проектам.
Нидерланды – непростая страна, они не во все вникают, не все знают о Беларуси, но тем не менее занимают такую особую позицию. Я думаю, что вы сможете повернуть эту компактную, небольшую страну в нашу сторону.
Теперь наши американские партнеры знают, с кем будут работать. Официальный Минск же пока в режиме ожидания. Временная поверенная в делах США Дженифер Мур завершила каденцию, а посол пока не назначен.
Что же до перестановок в самом внешнеполитическом ведомстве, то из Лондона в Минск приедет Сергей Алейник – он будет заместителем министра. А первым замом станет Александр Гурьянов. До этого он был послом в Италии.