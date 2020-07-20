От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павел Ткач стал первым замминистра связи и информатизации. Дмитрий Микуленок, экс-министр архитектуры и строительства, как и анонсировал ранее глава государства, будет работать в Мингорисполкоме – первым заместителем председателя.

Изменения и в Могилевском облисполкоме. Генеральным директором «Могилевлифтмаша» – ключевого предприятия региона – стал Сергей Чертков. Но больше всего перестановок по линии Министерства иностранных дел. Алена Сырова подробнее.

Алена Сырова, корреспондент:

Этот кадровый понедельник во Дворце Независимости вряд ли можно назвать богатым на сенсации – практически все назначенцы нам хорошо знакомы. Принцип ротации в действии: те, кто хорошо зарекомендовал себя прежде, продолжат работу в новых должностях.

Но все-таки одну хотелось выделить. Назначение, которого ждали больше 10 лет – посол Беларуси наконец появился в США. Им стал Олег Кравченко.

В списке должностей, по которым Президент сегодня принял решение, 18 позиций. Это и руководители местных органов власти, банковской сферы, предприятий. Но больше всего изменений – в дипкорпусе и внешнеполитическом ведомстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой смысл вам рассказывать о тех задачах, которые перед вами стоят? И действительно, их не раз озвучивал глава государства на различных совещаниях, в том числе и министру иностранных дел. Владимир Макей сегодня, к слову, не скрывал удовлетворения. Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром

И дело точно не в количестве. Австрия, Великобритания, Казахстан, Нидерланды, США – все это государства, которые играют важную роль и в регионе, и мире в целом. Кроме того, это наши крупнейшие торгово-экономические партнеры.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Например, с Великобританией мы в лучшие годы имели товарооборот более 3 миллиардов долларов, с Нидерландами – более 2 миллиардов долларов. С США и Казахстаном у нас в 2019 году почти до миллиарда был товарооборот. Австрия играет важную роль для нас с точки зрения экономического сотрудничества и как страна, где находятся штаб-квартиры многих региональных и международных организаций. ОБСЕ, ряд агентств ООН и взаимодействие с ними имеет огромное значение. Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин

Потому неудивительно, что возглавлять диппредставительства будут опытные люди. Например, уже экс-первый замминистра Андрей Евдоченко работал дипломатом в Бельгии, Венгрии, был поспредом нашей страны в ЕС и НАТО, потом вернулся на родину. Теперь накопленный опыт будет применять в Нидерландах. Александр Лукашенко:

Я очень надеюсь, что этот опыт ваш работы в Беларуси все-таки сподвигнет вас к тому, что вы нам должны очень серьезно помочь по перспективным проектам. Нидерланды – непростая страна, они не во все вникают, не все знают о Беларуси, но тем не менее занимают такую особую позицию. Я думаю, что вы сможете повернуть эту компактную, небольшую страну в нашу сторону.

Бывший замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас поедет в Австрию. Экс-министр промышленности Павел Утюпин – в Казахстан. Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США