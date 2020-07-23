Александр Лукашенко об иностранных СМИ: выдворяйте их отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы

Новости Беларуси. Несмотря на электоральную кампанию, Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И речь не только об электронных, но и о традиционных СМИ, например, газетах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас уже за три дня тысячники появились. Расскажите об этих простых людях – работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.

Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь! Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы.