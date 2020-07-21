Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство.

Поговорили и о сельском хозяйстве. Но здесь Президент отметил упущения региона. Пролетая над областью, неподалеку от Буда-Кошелева Александр Лукашенко заметил недостатки в работе по мелиорации территории в 1 000 гектаров. Глава государства поручил спасти эти земли.